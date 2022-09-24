Gündem Kırklarelinin Vize ilçesinde dört kişi define ararken yakalandı
KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Vize ilçesinde dört kişi define ararken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesi ile Kızılağaç köyünde define arayanların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, iki bölgede araştırma yaptı.

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Haber Merkezi AA
Kırklarelinin Vize ilçesinde dört kişi define ararken yakalandı
Arşiv.

Ekipler, Kıyıköy'de K.T'yi, Kızılağaç'ta Y.K, M.A, ve E.T'yi ormanlık alanda define aradığı esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

Ayrıca Kırklareli Valiliğince yangınlar konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması dolayısıyla Kabahatler Kanunu kapsamında "emre aykırı davranış" suçundan her şüpheliye 581'er lira idari para cezası uygulandı.

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