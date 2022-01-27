​Kızılay eve ve işe sağlık taşıyor

Kızılay, 2021’de hayata geçirdiği ‘Evde & İşte Sağlık’ projesi ile konforlu tedavi imkanı sunuyor. Bu hizmeti en çok yatarak tedavi gören hastalar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar tercih ediyor.

İhtiyaç halinde Kızılay’a ulaşan vatandaşlar, mobil sağlık hizmeti aracılığıyla kapısına gelen sağlık çalışanları tarafından tedavi ediliyor. Piyasa fiyatının çok altında bir ücretle verilen bu hizmetten elde edilen gelir ise Kızılay Derneği tarafından insani yardım faaliyetlerinde kullanılıyor.

Dicle Yurdakul

TEDAVİ TAKİBİ DE YAPILIYOR

Kızılay Medikal Operasyonlar Direktörü Uzm. Dr. Dicle Yurdakul, hastane ve tıp merkezlerinde verilen hizmetin vatandaşın talebi doğrultusunda ev ve işyerlerine taşındığını söyledi. Projenin geçtiğimiz yıl hayata geçtiğini söyleyen Yurdakul, “EKG, EKO, ultrason gibi ileri teknoloji cihazlarımızı, evde tedavi gören hastalarımız için konfor alanlarına taşıyoruz.

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İç hastalıklarından, kardiyolojiye, göğüs hastalıklarından psikiyatriye tüm branşlarda uzman hekimler hastaların talebi olursa ev veya iş yerinde sağlık hizmeti veriyor.” dedi. Projenin şu an sadece İstanbul’da uygulandığını aktaran Yurdakul, hekim muayeneleri sırasında uygun görülen tedavi süreçlerinin yine bizzat hekimlerce takip edildiğini aktardı.

BAŞVURU İNTERNET SİTESİNDEN YAPILIYOR

Kızılay evde sağlık hizmetinden yararlanmak için, kizilayevdesaglik.com.tr adresinden randevu alınabiliyor. Evde sağlık hizmeti için başvurulan Kızılay ekibi hastanın tedavisi süresince öncelikle ateş, nabız, tansiyon gibi günlük yaşam bulguları değerlendirdikten sonra, hastaya günlük ilaç, enjeksiyon veya serum gibi yapılması gereken tedavileri uyguluyor. Hastanın sonda, solunuma destek cihazları varsa bakım ve değişimlerini gerçekleştiriyor.

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Tedaviden bakım hizmetine

Ev veya iş yerine gelen hemşireler sadece tedavi sürecinde değil, bakım süreçlerinde de hastaya yardımcı oluyor. Alanında uzman hemşireler, doğumdan hemen sonra anneleri evlerinde ziyaret ederek anne ve bebeğin bakımıyla ilgileniyor. Kızılay’ın sunduğu evde bakım hizmetleri şöyle: “Evde Hekim, Online Hekim, Evde Hemşire, Evde Bakım ve Refakat, Evde Bakım Danışmanlığı, Evde Ultrasonografi, Laboratuvar Tahlil-Tetkik, Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyet Danışmanlığı, Psikolojik Danışmanlık, Evde Ayak Bakımı, Hasta Odaklı Mekan Tasarımı, Tıbbi Cihaz Temini, Hasta Nakil, Hasta ve Hasta Yakını Eğitimleri, Evde Check Up, Evde Anne Bebek Bakım”