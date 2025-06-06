Komisyon bayram sonrası değerlendirilecek

Terörsüz Türkiye süreci önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı’nda değerlendirildi. MYK’da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “100 kişilik Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulması” önerisi gündeme geldi. Erdoğan’ın “Devlet Bey’in komisyon önerisini, Kurban Bayramı’ndan sonra değerlendireceğiz” dediği öğrenildi. Komisyonun oluşumuna ilişkin çalışmalarının bu çerçevede bayram sonrası hızlanması bekleniyor.
TRAFİK CEZALARI KONUŞULDU
MYK’da Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifte revizyona gidilmesi önerildi. Bazı MYK üyeleri cezaların fahiş oranda artırıldığını söyleyerek “Rakamların üstünden yeniden geçelim” dediği öğrenildi. AK Parti kaynakları, “Cezalar ölçülü olmalı ama çakar kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inmek, drift atmak vb. ağır olmalı. Bu mesele sadece trafik cezaları ile çözülebilecek bir mesele değil” değerlendirmesini yaptı.