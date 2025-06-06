Komisyon bayram sonrası değerlendirilecek

MYK’da Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören teklifte revizyona gidilmesi önerildi. Bazı MYK üyeleri cezaların fahiş oranda artırıldığını söyleyerek “Rakamların üstünden yeniden geçelim” dediği öğrenildi. AK Parti kaynakları, “Cezalar ölçülü olmalı ama çakar kullanmak, saldırı amacıyla araçtan inmek, drift atmak vb. ağır olmalı. Bu mesele sadece trafik cezaları ile çözülebilecek bir mesele değil” değerlendirmesini yaptı.