Kozan'da alevler yeniden yükseldi: 23 farklı noktada yangın

Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece saatlerinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar etkisiyle kısa sürede yayılan yangın ekiplerin çalışması sonrası kontrol altına alınmıştı.

Bugün, Kızlarsekisi, Salmanlı ve Akarca mevkilerinde de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Kriz masası kuruldu

Yangınlar rüzgarın etkisiyle büyürken Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına müdahalesi devam ediyor.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 112 ekiplerinin yangın bölgesindeki köylerin boşaltma çalışmaları devam ediyor. Şuana kadar 5 köy boşaltıldı.

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Çıkan yangınla ilgili bölgede yetkililer tarafından kriz masası oluşturuldu. Adana Valisi Süleyman Elban’ın ise yangın bölgesine gittiği öğrenildi.

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Ömer Çelik'ten hemşehrilerine uyarı: Boşaltılan köylere yaklaşmayın

Memleketindeki yangınlara ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hemşehrilerine boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması uyarısında bulundu.

#Kozan’da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşehrilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun. #Adana — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 28, 2021

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya’da ve Osmaniye’de çıkan yangınlar ve Adana’da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Adana Kozan’da çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerler boşaltılıyor.

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Manavgat’taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye’de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı. İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı.

Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan’daki yangın bölgesinde hemşehrilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar.

Kozan’daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşehrilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız.

Kozan’da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşehrilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun.

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FOTOĞRAF 42 Manavgat'ta büyük orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında başlayan yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale sürüyor. Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 noktaya yayıldı. 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın hala söndürülebilmiş değil. Kalemler Mahallesi'nde bulunan mezarlar, yangında tahrip olurken, çok sayıda ev yandı, muz seraları da zarar gördü. Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı. İşte bölgeden fotoğraflar... BiP'te paylaş

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