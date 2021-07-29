Gündem Kozanda alevler yeniden yükseldi 23 farklı noktada yangın
ADANA

Kozan'da alevler yeniden yükseldi: 23 farklı noktada yangın

Adana'ya bağlı Kozan ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın sonrası, bölgede yaşayanlar tahliye edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hemşehrilerine çağrıda bulundu ve boşaltılan köylere yaklaşılmaması gerektiğini belirtti. Çelik ayrıca, ilçede 23 farklı noktada çıkan yangınlardan 19'unun kontrol altına alındığını dört noktadaki alevleri kontrol altına alma çalışmalarının ise sürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Kozanda alevler yeniden yükseldi: 23 farklı noktada yangın​ çıktı! Ömer Çelik hemşehrilerini uyardı: Köylere yaklaşmayın
Kozan'da çıkan orman yangını

Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece saatlerinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar etkisiyle kısa sürede yayılan yangın ekiplerin çalışması sonrası kontrol altına alınmıştı.

Bugün, Kızlarsekisi, Salmanlı ve Akarca mevkilerinde de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Kriz masası kuruldu

Yangınlar rüzgarın etkisiyle büyürken Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına müdahalesi devam ediyor.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 112 ekiplerinin yangın bölgesindeki köylerin boşaltma çalışmaları devam ediyor. Şuana kadar 5 köy boşaltıldı.

Çıkan yangınla ilgili bölgede yetkililer tarafından kriz masası oluşturuldu. Adana Valisi Süleyman Elban’ın ise yangın bölgesine gittiği öğrenildi.

Savcılık soruşturma başlattı: Manavgat'taki orman yangını çok yönlü araştırılıyor
GÜNDEM
Savcılık soruşturma başlattı: Manavgat'taki orman yangını çok yönlü araştırılıyor

Ömer Çelik'ten hemşehrilerine uyarı: Boşaltılan köylere yaklaşmayın

Memleketindeki yangınlara ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hemşehrilerine boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması uyarısında bulundu.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya’da ve Osmaniye’de çıkan yangınlar ve Adana’da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Adana Kozan’da çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerler boşaltılıyor.

Manavgat’taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye’de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı. İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı.

Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan’daki yangın bölgesinde hemşehrilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar.

Kozan’daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşehrilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız.

Kozan’da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşehrilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun.

Manavgat'ta büyük orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
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Manavgat'ta büyük orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Antalya'nın Manavgat ilçesinde saat 12.00 sıralarında başlayan yangına, çevre illerdeki ekiplerin de desteğiyle karadan ve havadan müdahale sürüyor. Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede 15 noktaya yayıldı. 12 ilden gönderilen 19 helikopter, 103 arazöz, 6 dozer, 1 uçak ve 412 orman işçisi ile kontrol altına alınmaya çalışılan yangın hala söndürülebilmiş değil. Kalemler Mahallesi'nde bulunan mezarlar, yangında tahrip olurken, çok sayıda ev yandı, muz seraları da zarar gördü. Yangının sıçradığı bölgede traktör, iş makinesi gibi birçok tarım aleti de yandı. İşte bölgeden fotoğraflar...

PKK sempatizanı kışlada yangın çıkarmaya çalışırken yakalandı
GÜNDEM
PKK sempatizanı kışlada yangın çıkarmaya çalışırken yakalandı

Ankara'daki kışlada yangın çıkarmaya çalışan PKK sempatizanı yakalandı
OYNAT 00:44
Ankara'daki kışlada yangın çıkarmaya çalışan PKK sempatizanı yakalandı
Ankara Polatlı'da bulunan Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'ndaki otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalışan kişi yakalandı. Kışla içerisinde nöbet tutan askerlerin ihbarı üzerine Kışladaki itfaiye aracı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında askeriye içinde bulunan 6 ağacın zarar gördüğü ve yangını çıkaran K. Ünal Y. kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Zanlının, PKK yanlısı videolar çektiği ve Türk Bayrağı'na küfürler ettiğine ilişkin birçok suç kaydının olduğu belirtildi.
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Alinur Aktaş'tan yangında eşyaları yandığı için ağlayan kadına yardım eli

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