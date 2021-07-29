Kozan'da alevler yeniden yükseldi: 23 farklı noktada yangın

Adana’nın Kozan ilçesinde dün gece saatlerinde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgar etkisiyle kısa sürede yayılan yangın ekiplerin çalışması sonrası kontrol altına alınmıştı.
Bugün, Kızlarsekisi, Salmanlı ve Akarca mevkilerinde de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.
Kriz masası kuruldu
Yangınlar rüzgarın etkisiyle büyürken Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipleri yangına müdahalesi devam ediyor.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 112 ekiplerinin yangın bölgesindeki köylerin boşaltma çalışmaları devam ediyor. Şuana kadar 5 köy boşaltıldı.
Çıkan yangınla ilgili bölgede yetkililer tarafından kriz masası oluşturuldu. Adana Valisi Süleyman Elban’ın ise yangın bölgesine gittiği öğrenildi.
Ömer Çelik'ten hemşehrilerine uyarı: Boşaltılan köylere yaklaşmayın
Memleketindeki yangınlara ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hemşehrilerine boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması uyarısında bulundu.
#Kozan’da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşehrilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun. #Adana
#Kozan’da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşehrilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun. #Adana— Ömer Çelik (@omerrcelik) July 28, 2021
Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Bölgemizde hepimizi üzen yangınlar çıkıyor. Antalya’da ve Osmaniye’de çıkan yangınlar ve Adana’da çıkan yangınlarla mücadele sürüyor. Adana Kozan’da çıkan yangına karşı tedbir gereği bazı yerler boşaltılıyor.
Manavgat’taki yangını söndürme çalışmaları sürerken, Adana ve Osmaniye’de maalesef 23 ayrı noktada orman yangını çıktı. İlgili tüm kurumlarımız görev başında ve teyakkuz halindeler. 19 noktadaki yangın kontrol altına alındı.
Diğer 4 noktadaki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kozan’daki yangın bölgesinde hemşehrilerimiz görevlilerin yönlendirmesini dikkatle takip etmeliler. Her bir canımızı güvenli bölgeye geçirmek için ekiplerimiz iş başındalar.
Kozan’daki yangın rüzgarla yayılıyor. O bölge tedbir amaçlı boşaltılıyor. 4 köy tedbir amaçlı boşaltıldı. Tüm hemşehrilerimiz görevlilerimizin yönlendirmelerine tam uymalı. Tüm canlarımızı korumalıyız.
Kozan’da boşaltılan köylere kimsenin yaklaşmaması çok önemli. Yangın bir anda beklenmedik bir yeri sarıyor. Lütfen tüm hemşehrilerimiz görevli ekiplerimizin yönlendirmelerine tam uysun. Allah tüm canlarımızı korusun.