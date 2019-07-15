Kriptolar ankesörle çözüldü

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalarla, FETÖ’nün mahrem yapılanmadaki haberleşme yönteminin ankesörlü-kontörlü telefon olduğu ortaya çıkarıldı. Böylece 15 Temmuz’da aktif

görev almayan FETÖ’cü askerler ankesör soruşturmalarıyla deşifre edildi. Tüm Türkiye’de yürütülen ankesör soruşturmalarıyla FETÖ’nün TSK’daki yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Bugüne kadar ankesör soruşturmalarına takılan 14 bin 391 şüpheliden 13 bin 357’si gözaltına alındı. Bu şüphelilerden de 5 bin 127’si tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5 bin 743’ü itirafçı oldu.

GİZLİLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Örgüt hiyerarşisinde “mahrem imam” olarak anılan kişilerin deşifre olmamak için ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle iletişime geçtiği FETÖ’nün kripto askerleri, ordudan tek tek ayıklanıyor. 17-25 Aralık kumpas süreci ve MİT tırlarına düzenlenen operasyon sonrasında faaliyetleri ve hedefleri deşifre olan, 15 Temmuz darbe girişimi ile kanlı bir terör örgütü olduğu açığa çıkan FETÖ’nün TSK içinde kendilerini gizlemeye çalışan “kripto” üyelerine yönelik soruşturmalar da terör örgütüyle mücadelede önemli yer tutuyor. Etkin pişmanlık yasasından yararlanan örgüt üyelerinin verdiği ifadeler, ankesörlü telefonla yapılan ardışık aramaların FETÖ’nün TSK’deki yapılanmasını büyük bir gizlilikle yürüttüğüne işaret ediyor.

FETÖ’nün hain emelleri doğrultusunda içine sızdığı TSK’deki yapılanması güvenlik güçleri ve savcıların titiz çalışmalarıyla çözülüyor.

TEKİRDAĞ’DA DEŞİFRE EDİLDİ

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimi soruşturması kapsamında 2017 yılında gözaltına alınan bir şüphelinin, “FETÖ’nün Tekirdağ’da askerlerden sorumlu olan ve kendileriyle örgütsel faaliyetler kapsamında görüşmeler yapan sorumlu ‘abi’lerin irtibat kurmak için ankesörlü telefon kullandıkları” yönündeki ifadeleriyle, örgütün “ankesörlü telefondaki şifreli haberleşme” yöntemi deşifre edildi. Örgütün kripto yapılanmasını büyük ölçüde ortaya çıkaran bu bilgi ışığında yurt geneline yayılan soruşturmalarda, orduya sızmış binlerce örgüt üyesi asker belirlendi.

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‘ANKESÖR ÖRGÜTSEL NİTELİKLİ ARAMA’

FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü telefondan iletişime geçtiği tespit edilen ve yargılama sonucunda hapis cezasına çarptırılan eski üsteğmene verilen cezanın gerekçesinde, ankesörlü aramaların “FETÖ’nün kullandığı bir iletişim sağlama yöntemi” ve “örgütsel nitelikteki arama” olduğu bir kez daha vurgulandı. Gerekçeli kararda, “Genellikle ayda veya iki ayda bir kez iletişime geçilerek buluşma ve toplantıların gerçekleştirildiği, görüşmelerde bir sonraki buluşma tarihinin kararlaştırıldığı, bir aksaklık olmadığı müddetçe yeniden bir aramaya ihtiyaç duymadıkları anlaşılmıştır. Sabit kontörlü hatlardan yapılan aramaların tarih saat aralıkları incelendiğinde bu şahısların ardışık veya periyodik olarak değişik tarih ve saatlerde peş peşe arandıkları, şahısların farklı farklı telefon bayilerinden arandıkları ve bu aramaların örgütsel nitelikteki aramalar olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri yer aldı.