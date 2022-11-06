Gündem Kuduzda geç kalma ölüm demektir
BİTLİS

Kuduzda geç kalma ölüm demektir

Bitlis’te köpeğin ısırması sonucu rahatsızlanan 3 çocuktan birinde kuduz virüsünün tespit edilmesi hastalığı yeniden gündem haline getirdi. Uzmanlar kuduza erken müdahalenin hayati önemde olduğunu belirtti.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Kuduzda geç kalma ölüm demektir
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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok: “Bir milyonda 999’luk ölüm oranı var. Erken müdahale önemli. Bugüne kadar erken müdahale yapılmamış tüm kuduz vakaları hayatını kaybetti. Yaş farkı gözetmeksizin kuduz riskli hayvan tarafından yaralanan her çocuk, erişkinler gibi aşı olmalı.”

ZAMANLA YARIŞ VAR

Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan: “Kuduzun ne yazık ki günümüzde tedavisi yok. Kuduzdan kurtulmanın tek yolu şüpheli olan kişinin aşılanmasıdır. Bu yüzden şüpheli bir ısırık vakasında hemen aşılamaya başlanılmalı. Zamanla yarış var. Belirti ortaya çıktıktan sonra artık çok geçtir. Kesin sonuç alabiliyoruz aşı ile. Ama bu aşıya başlanmazsa alternatif yok.”

KARANTİNA İLE ÖNLEM

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ferhat Arslan: “Artan başıboş köpek sayısı bu hayvanların kuduz riski barındıran rakun, kokarca, tilki ve yarasa gibi hayvanlar ile temasını artırabilir. Karantina uygulaması ile olası salgın durumunun önüne geçilebilir. Köpeklerin yabani hayatla temasının azaltılması mühimdir.”

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