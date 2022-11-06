Kuduzda geç kalma ölüm demektir

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok: “Bir milyonda 999’luk ölüm oranı var. Erken müdahale önemli. Bugüne kadar erken müdahale yapılmamış tüm kuduz vakaları hayatını kaybetti. Yaş farkı gözetmeksizin kuduz riskli hayvan tarafından yaralanan her çocuk, erişkinler gibi aşı olmalı.”

ZAMANLA YARIŞ VAR

Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan: “Kuduzun ne yazık ki günümüzde tedavisi yok. Kuduzdan kurtulmanın tek yolu şüpheli olan kişinin aşılanmasıdır. Bu yüzden şüpheli bir ısırık vakasında hemen aşılamaya başlanılmalı. Zamanla yarış var. Belirti ortaya çıktıktan sonra artık çok geçtir. Kesin sonuç alabiliyoruz aşı ile. Ama bu aşıya başlanmazsa alternatif yok.”

KARANTİNA İLE ÖNLEM

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ferhat Arslan: “Artan başıboş köpek sayısı bu hayvanların kuduz riski barındıran rakun, kokarca, tilki ve yarasa gibi hayvanlar ile temasını artırabilir. Karantina uygulaması ile olası salgın durumunun önüne geçilebilir. Köpeklerin yabani hayatla temasının azaltılması mühimdir.”

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