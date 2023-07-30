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Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırılar sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor: Bakan Fidan kritik toplantıya katılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıları görüşmek üzere 18'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısını gerçekleştirecek. 31 Temmuz Pazartesi günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek toplantıya ise Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

18:41 . 30/07/2023 Pazar
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 18'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 18'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuran-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıları görüşmek üzere 31 Temmuz Pazartesi günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 18'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İsveç ve Danimarka'da Kuran-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıları görüşmek üzere 31 Temmuz Pazartesi günü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek İİT 18'inci Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacaktır. Toplantı çerçevesinde Avrupa'da artan İslam düşmanlığı bağlamında İİT nezdinde atılabilecek somut adımlar ve bu menfur saldırılara karşı İİT üye ülkelerince ortak bir tutum benimsenmesi ele alınacaktır" denildi.




#İslam İşbirliği Teşkilatı
#Kur'an-ı Kerim
#Saldırı
#Danimarka
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
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