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Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yaban domuzu uyarısı: 'Evcil hayvan gibi beslenmek yasaklandı'

Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yaban domuzu uyarısı: 'Evcil hayvan gibi beslenmek yasaklandı'

16:4529/05/2025, Perşembe
IHA
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Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yaban domuzu uyarısı: 'Evcil hayvan gibi beslenmek yasaklandı'
Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yaban domuzu uyarısı: 'Evcil hayvan gibi beslenmek yasaklandı'

Kuşadası Kaymakamlığı, bölgede son dönemlerde artış gösteren yaban domuzu popülasyonu ve bu hayvanların beslenmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararlarına dayanılarak yapılan duyuruda, yaban domuzlarının evcil hayvan gibi beslenmesinin yasaklandığı bildirildi.

Yetkililer, doğaya ait olan bu hayvanların insan yerleşimlerine yaklaşmalarının hem insan hem de hayvan sağlığı açısından ciddi riskler barındırdığını vurgularken, vatandaşların 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/1-b maddesi uyarınca cezai işlemle karşılaşabileceği belirtildi. Yasağı ihlal edenlere 6 bin 923 TL idari para cezası uygulanacak.


"Doğal yaşamın korunması için kurallara uyalım" çağrısıyla sona eren açıklamada, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların duyarlı olmaları, yaban hayvanlarını beslememeleri ve belediye ya da Tarım İlçe Müdürlüğü ile iş birliği yapmaları istendi. Kuşadası'nda son yıllarda ormanlık alanlara yakın bölgelerde yiyecek arayan yaban domuzlarının zaman zaman yerleşim alanlarına indiği gözlemlenmişti. Yetkililer, bu hayvanların doğal dengenin bir parçası olduğunu ancak beslenerek evcilleştirilmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.




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