Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Mersin'de

Türk vatandaşlarının Lübnan’dan tahliyesini gerçekleştiren Deniz Kuvvetlerine ait TCG Bayraktar gemisi, Mersin Limanı’na yanaştı. Tahliye operasyonunun birinci ayağı ile 588 sivil vatan toprağına ulaştı. 378 kişiyi taşıyan TCG Sancaktar gemisinin Mersin Limanı'na ulaşmasıyla tahliye süreci tamamlanmış olacak.
Terör devleti İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan tahliye edilen 588 sivili taşıyan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemilerinden TCG Bayraktar, Mersin Limanı'na ulaştı.
Terör devleti İsrail'in Lübnan'daki saldırıları nedeniyle Türkiye ülkedeki vatandaşlarını kurtarmak adına harekete geçti.
Türkiye, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerini görevlendirdi.
Öncelikle Türk vatandaşları olmak üzere, Türkiye'den talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan tahliyesini içeren süreç kapsamında gemiler dün Lübnan'a ulaştı.
Söz konusu tahliye süreci kapsamında Beyrut Limanı'ndan ayrılan TCG Bayraktar gemisi, Mersin Limanı’na yanaştı.
966 Türk vatandaşının tahliyesinin gerçekleştirileceğini ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, TCG Sancaktar gemisinin de 3-4 saat içerisinde Mersin Limanı'na yanaşacağını söyledi.
Öte yandan Duran, gemilerde yabancı uyrukluların taşındığını ve onlara öncelik verildiği yönündeki iddiaları da yalanladı.
Duran, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar gemileriyle sadece tahliye yapılmadığını, insani yardım yapıldığını da sözlerine ekledi.