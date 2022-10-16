Gündem Maden faciasında kahreden fedakarlık Altı arkadaşını kurtardı diğerleri için geri dönerken hayatını kaybetti
BARTIN

Maden faciasında kahreden fedakarlık: Altı arkadaşını kurtardı diğerleri için geri dönerken hayatını kaybetti

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlerden Yener Saygın'ın ölümüyle ilgili kahreden detaylar ortaya çıktı. Saygın'ın yengesi, "6 arkadaşını çıkardığını, daha sonra tekrar dönüp geride kalanlara yardıma gittiğini" öğrendiklerini dile getirerek, "Diğer arkadaşlarını kurtarmak isterken oksijeni bitmiş. 'Belki arkadaşlarımı kurtarırım.' diye düşünmüştür. Bizler öyle düşündük." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Maden faciasında kahreden fedakarlık: Altı arkadaşını kurtardı diğerleri için geri dönerken hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden maden işçisi Yener Saygın.

Evli ve bir çocuk babası 42 yaşındaki Yener Saygın'ın yengesi Yıldız Saygın, AA muhabirine, Saygın'ın çocukluğundan beri Keçideresi köyüne gelip yanında kaldığını söyledi.

Her bayram ve yaz tatillerinde görüştüklerini anlatan Saygın, şöyle devam etti:

  • "Birkaç sene balıkhanede çalıştı, daha sonra güvenliğe girdi. Babası da ocaktan emekli oldu. Evlendi, çocuğu oldu. Daha sonra maden ocağına girmek istedi. Babası da 'Ben taraftar değilim, çok uğraştım.' demiş. O da 'Ben hep garsonluk yapamam, gireceğim.' demiş. Ben de söyledim; 'Neden girdin?' dedim. 'Olsun yenge, ben 10 sene sonra emekli olacağım.' dedi. Bir çocuğu vardı, çok iyi bakıyordu. Annesine, babasına bakıyordu. Onlara yardım ediyordu, çalışkandı. Sevilen biriydi, kimseye zararı olmayan birisiydi."

Yener Saygın'ın yeni bir ev aldığını belirten Saygın, "Patlama günü evin yeni eşyaları gelecekmiş. 'Eve onları yerleştireyim.' diye işe gitmemiş. Akşam 4 mesaisine gitmiş. Normal mesaisi sabah 08.00-16.00 imiş ama o 16.00-00.00 vardiyasına gitmiş." diye konuştu.

"Diğer arkadaşlarını kurtarmak isterken oksijeni bitmiş"

  • Saygın, Yener Saygın'ın patlama sonrası "6 arkadaşını çıkardığını, daha sonra tekrar dönüp geride kalanlara yardıma gittiğini" öğrendiklerini dile getirerek, "Diğer arkadaşlarını kurtarmak isterken oksijeni bitmiş. 'Belki arkadaşlarımı kurtarırım.' diye düşünmüştür. Bizler öyle düşündük." ifadelerini kullandı.

Amca Hüseyin Saygın da yeğeninin patlamada arkadaşlarını kurtarmak için geri döndüğünü öğrendiklerini aktararak, "Cesur bir insandı, öyle olmasa madene girmezdi. Bazıları korkudan girmiyor. Babası Amasra maden ocağından emekli, aynı yerden emekli. Babası madenin zorlukları nedeniyle girmesini istemiyordu. O gün de normalde gündüz vardiyasındaymış. Eşya mı ne almış." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden kazasında yaralananları ziyaret etti
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Hastanesi'nde maden kazasında yaralananları ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ maden şehidinin mezarı başında Kur'an okudu
OYNAT 01:16
Adalet Bakanı Bozdağ maden şehidinin mezarı başında Kur'an okudu
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bartın'ın Epçiler köyündeki cenaze törenine katıldığı 25 yaşındaki Berkay Kesim'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Şehir Hastanesine geldi
OYNAT 00:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çam ve Sakura Şehir Hastanesine geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirilen yaralıların yakınlarını ziyaret etti.

Maden şehidinin annesi yürekleri dağladı: Düğününü yapıyorum oğlumun herkesi çağırdı yanına
OYNAT 01:03
Maden şehidinin annesi yürekleri dağladı: Düğününü yapıyorum oğlumun herkesi çağırdı yanına
Bartın Amasra'da maden patlamasında hayatını kaybeden maden işçisi Berkay Kesim'in(25) cenazesi Bartın'a bağlı Epçiler Köyü'ne getirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cenaze törenine katıldı. Motosiklet tutkunu madencinin ailesi, tabutun başında taziyeleri kabul etti.

Anne Gülşen Kesim, 'Düğünü var benim yavrumun, düğününü yapıyorum oğlumun. Allah'a emanet ol yavrum. Düğünü var benim yavrumun, herkesi çağırdı yanına.' diyerek oğlunun tabutuna sarıldı.
Tadilat yaparken şans eseri buldu

Tadilat yaparken şans eseri buldu

​Evinin içinden çıkanları milyonlarca kişi görüntüledi.
Yatak odasında bulundurulmalı

Yatak odasında bulundurulmalı

​Havayı temizleme özelliğine sahipler
Maden faciasında kahreden fedakarlık: Altı arkadaşını kurtardı diğerleri için geri dönerken hayatını kaybetti

​Konya'da '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' kapsamında miting düzenleniyor.

​Cumhurbaşkanı Çam ve Sakura Hastanesi'nde.

Dünya sahibini merak ediyor: Bölgede bulunan en büyük keşif.

​Adalet Bakanı Bozdağ ve Enerji Bakanı Dönmez açıklamalarda bulundu.

​Beş kişinin öldüğü servis kazasında dehşete düşüren detaylar.

​Ukrayna ordusuna katılan gönüllülere askeri eğitim veriliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.