Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda maden ocağını işleten şirkette yönetici ve idareci pozisyonunda çalıştığı öğrenilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
9 kişi toprak altında kalmıştı
Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. İlk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı.