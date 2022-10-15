Gündem Madende zamanla yarış Bartında patlamanın yaşandığı maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor
BARTIN

Madende zamanla yarış: Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde meydana gelen patlamanın ardından, arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için bölgeye gelen ekipler, yoğun mücadele veriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Madende zamanla yarış: Bartında patlamanın yaşandığı maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor
Amasra'da patlamanın yaşandığı maden ocağında ekipler yoğun mücadele gösteriyor.

TTK'nin Zonguldak'ta konuşlu tahliye ekibi, 8 takım olarak maden ocağında arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Sağlık ekipleri de 2 ambulans uçak, 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ve 149 sağlık personeliyle çalışmalara katılıyor.

Tahliye ve arama kurtarma ekiplerince ocaktan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Olay yerinde kurulan Acil Müdahale Merkezi'nde de yaralılara müdahale ediliyor.

AFAD da yaklaşık 100 personel, 26 araç ve 3 koordinasyon tırıyla arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Türk Kızılay da görevli 60 personel ve 40 gönüllü de arama kurtarma çalışmalarına katılanlar ile madenci yakınlarına gıda desteğinde bulunuyor.

Çalışmalara, çeşitli sivil toplum kuruluşları mensupları da destek veriyor.

Polis ve jandarma ekipleri de ekiplerin rahat çalışabilmesi için bölgede görevlerini sürdürüyor.

Bartın'da maden ocağında patlama: 25 vatandaşımız hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bartın'da maden ocağında patlama: 25 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
FOTOĞRAF 10
Title
Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlama sonrası, istirahatte olan maden işçileri de arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldi.
Title
Endişeli gözlerle kurtarma çalışmalarını izleyen maden işçisi Metin Ayaş, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
Title
Gündüz mesaisinde çalıştığını belirten Ayaş, olayı duyunca arkadaşlarını kurtarmak için bölgeye geldiğini sözlerine ekledi.
Title
İşçilerin endişeli bekleyişi kameraya yansıdı.
Title
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Title
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Title
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Title
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Title
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Title
Bartın’da acı bekleyiş Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın’da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi
Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi.

Babasını bekliyor
OYNAT 00:22
Babasını bekliyor
Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağına gelen aileler arama kurtarma çalışmalarından gelecek güzel haberleri bekliyor.
Yaralı kurtulan madenciler mesai arkadaşlarının ailelerini sakinleştiriyor. Bir maden işçisinin haberi alır almaz bölgeye gelen oğlu, babasının çalışma arkadaşlarının omzunda ağlad

Maden ocağından kurtarılan işçi arkadaşlarını bırakıp hastaneye gitmek istemedi
OYNAT 00:33
Maden ocağından kurtarılan işçi arkadaşlarını bırakıp hastaneye gitmek istemedi
Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağından çıkarılan bir işçi arkadaşlarını bırakıp hastaneye gitmek istemedi. Sağlık görevlilerine 'Ben gitmeyeceğim. Beni götürme sakın abi. Ben 2 dakika durayım şurada' dedi.


Gaz genizleri yakıyordu

'Gaz genizleri yakıyordu'

​Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı.
Madende zamanla yarış

Madende zamanla yarış

​Bartın'daki maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.
Bartında maden ocağında patlama

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan Bartın'daki patlamaya ilişkin uyarı.

​CHP ve HDP'li vekiller Bartın'daki acı olayı fırsat bildi.

"​14 vatandaşımız hayatını kaybetti, ilk bilgiye göre grizu patlaması"

Bakan Bozdağ'dan maden ocağındaki patlamayla ilgili açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.