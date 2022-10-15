Madende zamanla yarış: Bartın'da patlamanın yaşandığı maden ocağında ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor

TTK'nin Zonguldak'ta konuşlu tahliye ekibi, 8 takım olarak maden ocağında arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Sağlık ekipleri de 2 ambulans uçak, 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ve 149 sağlık personeliyle çalışmalara katılıyor.

Tahliye ve arama kurtarma ekiplerince ocaktan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Olay yerinde kurulan Acil Müdahale Merkezi'nde de yaralılara müdahale ediliyor.

AFAD da yaklaşık 100 personel, 26 araç ve 3 koordinasyon tırıyla arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

Türk Kızılay da görevli 60 personel ve 40 gönüllü de arama kurtarma çalışmalarına katılanlar ile madenci yakınlarına gıda desteğinde bulunuyor.

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Çalışmalara, çeşitli sivil toplum kuruluşları mensupları da destek veriyor.

Polis ve jandarma ekipleri de ekiplerin rahat çalışabilmesi için bölgede görevlerini sürdürüyor.

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