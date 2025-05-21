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Mahalleli büyük şok yaşadı: Park halinde yan yana duran 6 motosiklet bir anda yanmaya başladı

Mahalleli büyük şok yaşadı: Park halinde yan yana duran 6 motosiklet bir anda yanmaya başladı

12:4421/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
DHA
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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde park halindeki 6 motosiklet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Mustafakemalpaşa ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde, mesleki eğitim merkezinin bahçesinde motosikletlerin park edildiği alanda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi görevliler yangın tüpleriyle yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında, bahçedeki çam ağaçları zarar görürken, 6 motosiklet kullanılmaz hale geldi.




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