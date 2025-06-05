Mansur Yavaş’tan bayram öncesi işçi kıyımı: 750 emekçiye kapı gösterildi!

Ekonomik krizin faturasını emekçiye kesen Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, bayrama günler kala yüzlerce aileyi mağdur etti. CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi, gariban işçilere acımadı. Çorba dağıtarak ve emeklilere bin lira ödeyerek algı şovu yapan Yavaş, bayram arifesinde 750’nin üzerinde emekçiyi kapının önüne koydu. ABB’nin önemli iştiraklerinden Portaş Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin içine düştüğü darboğaz gerekçesiyle yüzlerce işçi Kurban Bayramı öncesi işten atıldı.

Yeni Akit'in haberine göre, konu ile ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Yavaş'ın seçimlerden önce söylediği "Ekmekle oynayan namussuzdur" sözlerine atıfta bulunarak, Yavaş yönetiminin bayram öncesi yaptığı işçi kıyımını eleştirdi. Yalçın "2019 yerel seçimleri öncesi 'Evine ekmek götüren insanı neden işten çıkarayım? Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır' sözleriyle dikkat çekmişti. Ancak bugün gelinen noktada, belediye İştiraki şirket eliyle yüzlerce kişini işine son verildi. Hani ekmekle oynayan şerefsizdi? Seçilmeden önce sürekli 'Ekmekle oynayan namussuzdur, alçaktır.' diyordu. Ancak bugün bakıyorsunuz; yöneticilerin iş bilmezliği yüzünden belediye şirketleri iflas eşiğine gelmiş. Fatura da çalışanlara kesiliyor, bayram öncesinde yüzlerce çalışan işinden ediliyor. Bu asla kabul edilebilir bir durum değildir."