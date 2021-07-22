Gündem Maraşta bir bölge daha açıldı çitler kaldırılıyor
ANKARA

Maraş’ta bir bölge daha açıldı çitler kaldırılıyor

Kapalı Maraş’ta bir bölgeyi 46 yıl sonra açan KKTC yönetimi, ikinci adımı attı. Maraş’taki 174 bin 643 metrekarelik alan daha askeri statüden çıkararak sivilleştirildi. 16 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu’nda alınan karar 20 Temmuz’da açıklandı. Alanın etrafındaki çitler kaldırılıyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Maraş’ta bir bölge daha açıldı çitler kaldırılıyor
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Maraş’ta 47 yıldır kapalı olan sahilin halkımıza açılmasıyla bu güzelim denize ve plaja girilebiliyor” diyerek sahilden bir fotoğraf paylaştı.

KKTC yönetiminin Maraş’a yönelik adımlarında kritik bir eşiğe gelindi. Geçtiğimiz yıl bir bölgeyi ziyarete açan KKTC yönetimi, şimdi de adadaki 174 bin 643 metrekarelik alanı askeri statüden çıkararak sivilleştiriyor. 16 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu’nda alınan karar 20 Temmuz’da açıklandı. Sivilleşecek bölgede Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvuran 36 hak sahibi Kıbrıslı Rum’a ait özel mülkün bulunacağı ifade ediliyor. Yeni açılacak bölge daha önceki gibi Aya Nikola Mahallesi olarak anılacak. Askeri statüden çıkarılan 174 bin 643 metrekarelik alanın etrafındaki demir çitler kaldırılarak, açık olan bölgeye dahil edilecek. Ayrıca Maraş’ın girişinde yer alan büyük kilisenin etrafının da kamusal alana dahil edileceği belirtiliyor.

RUMLAR ALARMA GEÇTİ

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, “Buradaki kritik olay bölgeyi aslında biz mülkiyet hakkına saygı gösteriyoruz. Bu karar da BM’nin ilgili Güvenlik Konseyi kararıyla uyumludur” diyerek bölgede sivilleştirilecek alanların artırılacağını söyledi. Öte yandan sivilleşme kararı Rum tarafını alarma geçirdi. BM Güvenlik Konseyi başkan ve üyelerine, AB yüksek Komiseri’ne, Güvenlik Konseyi daimi üyesi ülkelerin ve AB üyesi 26 ülkenin büyükelçisine bilgi veren Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Ulusal Konseyi’ni toplantıya çağırdı.

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