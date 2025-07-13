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Mardin'de hafif ticari araç devrildi: Dört kişi yaralandı

Mardin'de hafif ticari araç devrildi: Dört kişi yaralandı

19:1113/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
AA
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Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mardin'in Dargeçit ilçesi Sümer Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 AAG 732 plakalı hafif ticari araç, kırsal Sümer Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Nurcan A. (34), Rıdvan A. (35), Dilara K. (24) ve Yusuf K. (20) yaralandı.


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