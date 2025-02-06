Martı Tag sürücüsünü darbeden zorba taksicilere istenen ceza belli oldu

Martı Tag uygulaması üzerinden çağırdıkları araç sürücüsü Alper Özcan’ı darbeden 4 zorba taksici hakkında 4 farklı suçtan 22’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Uygulamanın gösterdiği konuma giden Özcan’ın aracına binen Abdurrahman A. ve Murat A., Dikmen’e gitmek istediklerini söyledi. Araçtaki şüpheliler, Kızılay istikametine geldiklerinde, Özcan’a polis olduklarını beyan ederek aracı durdurmasını istedi. Güvenpark civarında aracı durdurduktan sonra şüpheliler, taksi şoförü olduklarını söyleyip Özcan’ı zorla aracın dışına çıkarmaya çalıştı. Özcan’a hakaret edip vurmaya başlayan şüpheliler, aynı zamanda eylemlerini video kaydına aldı.
O sırada parkın etrafında bulunan taksi şoförleri Umut Can K. ve Ömer Berkan A. da Özcan’ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye uğraştı.
Şüpheliler tutuklandı. İddianamede ifadesine yer verilen şüpheliler Abdurrahman A. ve Murat A., Martı Tag uygulaması üzerinde müştekiyi çağırdıklarını, amaçlarının ücret kıyaslaması olduğunu savundu. Özcan’ı darp etmediklerini iddia eden şüpheliler, müştekiyi polise teslim etmek için durdurduklarını öne sürdü.
'Planlı şekilde olay yerine çağırdılar'
İddianamede, şüpheliler Abdurrahman A., Murat A., Umut Can K. ve Ömer Berkan A. hakkında ‘gece vakti yağmaya teşebbüs’, ‘birden fazla kişiyle birlikte tehdit’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 22’şer yıla kadar hapis cezası istendi.