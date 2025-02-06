Martı Tag sürücüsünü darbeden zorba taksicilere istenen ceza belli oldu

"Şüphelilerin hayatın olağan akışına uygun olmayan ve birbirleriyle çelişen beyanlarına itibar edilmediği, şüpheliler tarafından paylaşıldığı değerlendirilen araç içerisinde meydana gelen olayların kamera görüntüleri, müştekiye ait adli tıp raporu ve tüm dosya kapsamı göz önüne alındığı şüphelilerin suç işleme kararının icrası kapsamında fikir ve eylem birliği içinde oldukları anlaşılmıştır. Müşteki Alper Özcan’ı planlı şekilde olay yerine çağırdıkları anlaşılmıştır."