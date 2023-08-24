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Masasız aday olmak istiyor!

CHP’deki liderlik hesabı tutmayınca İstanbul’a yoğunlaşan Ekrem İmamoğlu, ortak aday olarak destek arayacak. CHP’li isim olarak meydanlara çıkacak olan İmamoğlu, genel kapsayıcı bir seçim süreci yürütecek. İmamoğlu tüm seçmen kesimlerine hitap edecek bir ılımlı strateji çizecek. İmamoğlu, toplumsal tartışma konularından da 31 Mart’a kadar uzak duracak.

Mehmet Güney
04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

Liderlik hesabını erteleyerek rotayı adaylığa kıran Ekrem İmamoğlu, CHP’nin adayı olarak diğer partilerden destek arayacak. Ancak mayıs seçimlerinden farklı olarak İstanbul’da masa kurulmayacak. CHP’li isim olarak meydanlara çıkacak olan İmamoğlu, genel kapsayıcı bir seçim süreci yürütecek. İmamoğlu tüm seçmen kesimlerine hitap edecek bir ılımlı strateji çizecek


İÇ ÇEKİŞMEDE TARAF OLMAYACAK

CHP’deki genel başkanlık yarışından şimdilik çekilen İmamoğlu kendisini İstanbul seçimlerine hazırlayacak stratejini çizmeye başladı. Edinilen bilgilere göre, İmamoğlu 2019 yılında yaptığı gibi toplumsal tartışma konularından 31 Mart’a kadar uzak duracak. CHP içerisindeki yaşanılan iç çekişmede de taraf olmayı bırakacak.


MASA KURMADAN DESTEK

CHP’nin kurumsal olarak bir ittifakın içinde olup olmayacağı henüz netlik kazanmazken İmamoğlu’na yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İstanbul özeli için 6’lı Masa kurmadan diğer partiler ile iş birliği yoluna gidebileceği kaydediliyor. İmamoğlu’nun gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini dikkate alarak genel kapsayıcı bir dil kullanacağı ifade ediliyor.


İSTANBUL’U KAZANIRSAK 2028 YOLU AÇILIR

İmamoğlu’nun ‘’İstanbul’u kazanırsak 2028 yolu açılır. Daha şanslı Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gideriz’’ mesajı vererek diğer partileri birleştirmeyi hedeflediği ileri sürülüyor. Diğer partilerin nabzını yoklayacağı dillendirilen İmamoğlu’nun yol haritasını CHP’deki kongre sürecinden sonra işletmeye başlayabileceği belirtiliyor.


#politika
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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