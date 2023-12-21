İYİ Parti’de Genel Başkan Akşener’in eski ortağına dönük sert çıkışının ardından CHP ile ipler iyice gerildi. CHP’nin yaptığı iş birliği teklifini reddeden İYİ Parti, adaylarını en kısa sürede açıklayarak sahaya inmeyi planlıyor. Bu kapsamda CHP’li belediyeler ve CHP’nin adaylarının olduğu yerler öncelik listesinde. Bursa’da İsmail Tatlıoğlu’nun Muğla’da Metin Ergün’ün, Balıkesir’de Turhan Çömez’in, Ankara’da Kürşat Zorlu’nun, İstanbul’da Buğra Kavuncu’nun aday olması bekleniyor.

İSİMLER BÜTÇE SONRASI

Hatay için Gökhan Zan Mersin için ise Burhanettin Kocamaz’ın ismi konuşuluyor. TBMM’deki bütçe görüşmelerinden sonra isimleri duyurmayı planlayan İYİ Parti Meclis grup toplantılarında ve Akşener’in ziyaret edeceği şehirlerde adaylarını açıklayacak.

Teşkilatlara gözdağı

Meral Akşener’in, siyaset meydanını dalgalandıran ‘savaş ilanı’ sözlerinin İYİ Parti içinde de muhataplarının olduğu öğrenildi. Akşener’in bu sözlerle teşkilat yöneticilerini hedef aldığı ve ‘İmamoğlu’na yaklaşmayın’ mesajı verdiği bildirildi. İYİ Parti Genel Merkezi’ne yakın bir isim Yeni Şafak’a, Meral Akşener’in, seçim öncesinde kongreleri yaparak partiyi kendisine bağladığını ancak İmamoğlu’nun etkisini hesaba katmadığını söyledi. Aynı isim, Akşener’in artık teşkilatına güven kaybı yaşadığını belirterek, Akşener, “6’lı Masa’ya geri dönmeye zorlandığında dahi bu kadar sorun yaşamamıştı” ifadelerini kullandı.







