Meslekte Birlik'ten İSMMMO Genel Kurulu ve oda seçimleri öncesi çağrı: Hayati bir dönüşümün eşiğindeyiz

14-15 Haziran’da yapılacak İSMMMO Genel Kurulu ve oda seçimleri öncesinde, Meslekte Birlik Grubu Başkan Adayı Hakan Ustabaş seçimlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalarda bulundu.

Ustabaş'ın açıklamaları şöyle:

Çok Kıymetli Meslektaşlarımız:

Bizler, insanlık tarihinin en köklü mesleklerinden birini icra eden, titizlik ve sorumluluk duygusuyla çalışan fedakâr bir camiayız. Toplum ile devlet arasında, adaletin , emeğin hassas dengesini koruma gayretiyle yürüttüğümüz mesleğimizden gurur ve onur duyuyoruz.

Dünyada oldukça saygın konumda olan mesleğimizin, ülkemizde hak ettiği değeri görmediği hepimizin malumudur. Meslektaşlarımızın yoğun çabası ve fedakârlıklarına rağmen, gerek toplumsal algı, gerekse sistemin yapısal sorunları, mesleğimizin itibarını zedelemektedir.

Amacımız, bu engelleri aşmak ve mali müşavirlik mesleğini hak ettiği seviyeye taşımaktır.

Teknolojik gelişmeler, Dijitalleşme ve yapay zekâ, mali müşavirlik mesleğini derinden etkileyerek, bizi önemli kararlar alma noktasına getirmiştir. Günümüzde mesleğimiz, büyük bir dönüşümün eşiğindedir.

1989 yılında yürürlüğe giren, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile elde ettiğimiz ünvanımız, değişen teknolojik koşullara ayak uyduramazsa yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır.

Ya şimdi Mesleğimizi geleceğe taşıyacak cesur adımları atacağız ya da giderek etkisizleşen bir konuma sürükleneceğiz.

İşte bu nedenle, sizleri, mesleğimizin geleceği üzerine düşünmeye ve harekete geçmeye davet ediyorum.

Bu dönüşüm sürecinde yeni bir meslek yasası ve muhasebe uygulama modeli oluşturmak kaçınılmazdır. 35 yıldır bu süreci yönetmesi gereken İSMMMO ve üst kurul olan TÜRMOB, mesleğimiz ve geleceği için hangi adımları attılar?

Dijitalleşmenin getirdiği riskler ve fırsatlar karşısında nasıl bir yol haritası belirlediler?

Maalesef bu kurulların gündeminde ne mesleğimizin geleceği ne de meslektaşlarımızın güncel sorunları var.

35 yıldır İSMMMO yönetimini elinde bulunduran anlayış, odamızı ticari bir işletme mantığıyla yönetmektedir. Meslektaş aidatlarını belirlemekten öteye geçememektedir. Varsa yoksa aidat meselesi!

Bu anlayış Mali müşavirlik mesleğinin geleceği ve itibarı için ne yaptı? Uzun yıllardır mesleği bir fiil icra eden kardeşiniz olarak söylüyorum: Hiçbir şey yapmadılar ve yapmayacaklar da!

7 yıldızlı otellerde düzenlenen göstermelik sempozyumlar, boş salonlarda yapılan sözde seminerler… Bunların meslektaşlarımıza en ufak bir katkısı var mı? Ne yazık ki, odamızın kaynakları bu tür etkisiz etkinliklerle heba ediliyor.

Sadece mesleğimizin gelecekte karşılaşacağı risklerle değil, aynı zamanda güncel sorunlarla da mücadele etmek zorundayız. Yıllar içinde birikerek çözümsüz hâle gelen birçok temel meselemiz var!

Ofis işleten meslektaşlarımız; haksız rekabet, tahsilat zorlukları, bitmek bilmeyen angaryalar, nitelikli personel bulma ve çalıştırma gibi konularda yalnız bırakılmıştır.

Bordrolu çalışan meslektaşlarımız; meslekte uzmanlaşma, adil ücret skalasının belirlenmesi ve mesleki unvanlarını etkin kullanamama gibi sıkıntılar yaşamaktadır. İSMMMO ve TÜRMOB hiçbir somut proje sunmadan, bizleri sadece seçim dönemlerinde potansiyel oy deposu olarak görmektedir.

Camiamız biliyor ki, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın bu sorunlarla baş başa kalmasının yegane sorumluları İSMMMO ve TÜRMOB’tur.

Açık yüreklilikle söylüyorum; Bu kurumlar bir meslek kuruluşu gibi değil, ideolojik ve politik bir yapı gibi hareket etmektedir. Devletin ilgili kurumlarıyla sağlıklı bir iletişim kurmaktan kaçınan bu anlayış, mesleğimizin sorunlarını derinleştirmekten öteye gidememiştir. Ülkemizde yaklaşık 130 bin mali müşavir bulunmaktadır. Mesleğin içinde, çalışanlarımız ve ailelerimizi de eklendiğimizde toplam 600 binden fazla kişi, bu hatalı yönetim anlayışından olumsuz etkilenmektedir.

Mesleğimiz ve meslektaşlarımız, ideolojik kaygılara kurban edilemez! Bu köhne yapı, mesleğimizin itibarını ve gücünü yükseltecek niteliklere sahip değildir.

MESLEKTE BİRLİK, tüm gücü ve donanımıyla yalnızca meslektaşlarımızın ve ailelerinin geleceğini gözeten bir harekettir. Mesleğin sorunlarını tespit eden, çözüm üreten ve vizyon sahibi bir yapı olarak, mali müşavirlik mesleğini hak ettiği seviyeye taşımaya kararlıdır.

Bugün, mesleğimiz açısından hayati bir dönüşümün eşiğindeyiz. Eğer bu süreçte bir değişim gerçekleşmezse, geleceğimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız.

Bu nedenle, siz değerli meslektaşlarımızı, 14 Haziran 2025’ te İstanbul’da düzenlenecek olan İSMMMO Genel Kuruluna ve 15 Haziran 2025’te yapılacak olan oda kurul seçimlerinde, oy kullanmak üzere sandığa davet ediyor ve MESLEKTE BİRLİK adına desteklerinizi bekliyoruz.

Birlikte, güçlü ve saygın bir meslek geleceğini inşa edelim!

Değişim cesaret ister. Cesaret bizde, destek sizde!



