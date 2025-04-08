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Meteorolojiden 10 ile kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden 10 ile kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı

14:308/04/2025, Salı
AA
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Meteoroloji'den İç Anadolu ve Karadeniz için kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı.
Meteoroloji'den İç Anadolu ve Karadeniz için kuvvetli yağış ve yoğun kar uyarısı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre,
İç Anadolu'nun doğusunda, yarın öğle saatlerinden itibaren Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli olacak yağışların, gece karla karışık yağmur ve kar, perşembe günü sabah saatlerine kadar yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz'deki yağışların ise yarın sabah saatlerinde Ordu geneli, Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kıyı şeridinde yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olacağı öngörülüyor.

Sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

#Doğu Karadeniz
#İç Anadolu
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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