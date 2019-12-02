Gündem Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı Marmara ısınacak Doğu donacak
MUŞ TRABZON

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı: Marmara ısınacak Doğu donacak

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış bekleniyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde de kar bekleniyor. Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış, Muş ve Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların batı bölgelerinde birkaç derece artacağı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kastamonu'da aniden bastıran kar.
Kastamonu'da aniden bastıran kar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağmur, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIK MARMARA'DA ARTACAK

  • Hava sıcaklığının Marmara'da biraz artacağı, iç ve doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu bölgesi ile yarın zamanla batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı kesimleri ile Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

  • Yağışların Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksekleri yoğun kar yağışı şeklinde (20 cm. ve üzeri) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu akşam saatlerinden sonra parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed, pazar yerine hava saldırısında düzenledi: 11 sivil öldü.
Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Kızamık virüsünden kaynaklı ölümler dünya genelinde artıyor.
Çalışma tamamlandı

Çalışma tamamlandı

Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacına ilişkin önemli açıklama.
Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

İki kız kardeşe saldıran şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

​HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 91. gününde.
165 milyar doları aştı

165 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son verileri açıkladı.

Yüzde 95'i tamamlandı

Yüzde 95'i tamamlandı

İkinci Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti.
Bu feryadı işitmeyen <br>uygulama inceleniyor

Bu feryadı işitmeyen
uygulama inceleniyor

Adalet Bakanı Gül'den Ayşe Tuğba Arslan açıklaması.
Asker selamına <br>hazır olun

Asker selamına
hazır olun

​İtalyan basınından A Milli Takım analizi.
Tazminatsız kovulabilirsiniz

Tazminatsız kovulabilirsiniz

​İş yerinde sosyal medya sitelerine girenler dikkat.
Irak yeni başbakanını arıyor

Irak yeni başbakanını arıyor

​Meclis'e sunulan teklifte yeni liderde aranan şartlar tek tek yazıldı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Türkiye<br>ekonomisi büyüyor

Türkiye
ekonomisi büyüyor

Yılın üçüncü çeyreğinde ilişkin kritik veri açıklandı.
50 milyona dayandı

50 milyona dayandı

​İçişleri Bakanı Soylu son rakamı açıkladı.
Marmara ısınacak Doğu donacak

Marmara ısınacak Doğu donacak

​Meteoroloji'den bölge bölge sağanak ve kar uyarısı.
Gülen'e <br>çamaşır taşıyordu

Gülen'e
çamaşır taşıyordu

​Adil Öksüz'ün cebinde bulunan fişleme notları ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.