MHP’de 55 isim daha kesinleşti

Tokat’ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP’nin adayı oldu. Açıklanan isimler içinde 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 de ilçe belediye başkan adayı bulunuyor. MHP’nin dün açıkladığı diğer il belediye başkan adayı şöyle: Afyon; Sezer Küçükkurt, Aksaray; İrfan Çıtak, Bolu; İlhan Durak, Gümüşhane; Vedat Soner Başer, Kırıkkale; Harun Ulusoy, Kırklareli; Derya Bulut, Sivas; Reha Kars. MHP önceki gün de 2’si büyükşehir 14 il ve 41 ilçe belediye başkan adaylarını açıklamıştı.
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7 saat önce