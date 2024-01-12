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MHP’de 55 isim daha kesinleşti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 00:18 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Tokat’ta efsane vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP’nin adayı oldu. Açıklanan isimler içinde 8 il, 40 büyükşehir ilçe, 7 de ilçe belediye başkan adayı bulunuyor. MHP’nin dün açıkladığı diğer il belediye başkan adayı şöyle: Afyon; Sezer Küçükkurt, Aksaray; İrfan Çıtak, Bolu; İlhan Durak, Gümüşhane; Vedat Soner Başer, Kırıkkale; Harun Ulusoy, Kırklareli; Derya Bulut, Sivas; Reha Kars. MHP önceki gün de 2’si büyükşehir 14 il ve 41 ilçe belediye başkan adaylarını açıklamıştı.




#Siyaset
#MHP
#Devlet Bahçeli
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