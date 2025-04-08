Miçotakis Türkiye'ye karşı yeni 'soykırım' iddiasında bulundu

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sosyal medya hesabında haftalık icraatını anlatırken, şimdi de “Trakya Helenizmi Soykırımı” iddiasında bulundu. Sosyal medya paylaşımda bulunan Yunan Başbakan "Doğu Trakya’daki Yunanların, Jöntürkler tarafından soykırım"a uğradıklarını iddia etti.
Yunanistan Parlamentosu, 1994 yılında 19 Mayıs tarihini sözde “Pontus Rum Soykırımı Anma Günü”, 1998 yılında ise 14 Eylül’ü yine sözde “Küçük Asya Helenizmi Soykırımı Anma Günü” olarak kabul etmişti.
Yeni soykırım iddiası
Parlamento 2022 yılında da 6 Nisan’ı “Doğu Trakya (Türkiye’nin Trakya toprakları) Helenizmini Anma Günü” ilan etti.
Başbakan Kiryakos Miçotakis ise sosyal medya hesabında haftalık icraatını anlatırken, şimdi de “Trakya Helenizmi Soykırımı” iddiasında bulundu.
Türkiye ile ilişkileri normalleştirme sürecine giren Yunanistan’da, Başbakan Miçotakis’in yaptığı paylaşım dikkat çekti. Yunan Parlamentosu’nda kabul edilen 6 Nisan tarihli 4954/22 sayılı yasada ve 14 Ocak 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde törenlere ilişkin düzenlemelerde “soykırım” ifadesi kullanılmıyor, yalnızca “Anma Günü”nden bahsediliyor.