Miçotakis Türkiye'ye karşı yeni 'soykırım' iddiasında bulundu

Yunanistan Parlamentosu, 1994 yılında 19 Mayıs tarihini sözde “Pontus Rum Soykırımı Anma Günü”, 1998 yılında ise 14 Eylül’ü yine sözde “Küçük Asya Helenizmi Soykırımı Anma Günü” olarak kabul etmişti.