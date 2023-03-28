Millet İttifakı’nı ‘Beş para etmezler’ ifadeleriyle tanımlayan Özel: “Yedi cumhurbaşkanı yardımcısı felaket olur”

“Ne vadediyor bize Millet İttifakı? Diyorlar ki 'Biz sizi 2 sene içerisinde parlamenter rejime döndüreceğiz.' Parlamenter rejime döndürmeyi birinci siyasi hedefi haline getiren ittifakın, o ittifakı oluşturan partilerin başkanları niye Meclis'te olmayacaklar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar? Biri bana söylesin. O zımnen bize, 'Asıl iktidar orada, biz Meclis'i pek önemsemiyoruz. Meclis el kaldırıp indirenlerin yeridir. Biz de onlara ne yapılması gerektiğini' söylüyor.