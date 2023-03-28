Millet İttifakı’nı ‘Beş para etmezler’ ifadeleriyle tanımlayan Özel: “Yedi cumhurbaşkanı yardımcısı felaket olur”

Araştırmacı yazar Soli Özel muhalefeti yerden yere vurdu
'Meclis'e saygısızlık yapıyorlar'
Özel, Yedili Masa’daki genel başkanların milletvekili adayı olmayarak Meclis’e saygısızlık yaptıklarını ve seçimi kazansalar da ülkeyi parlamenter sisteme döndüreceklerine inanmadığını belirtti.Özel, masadaki genel başkanların Meclis'i küçümsediklerini ima ederek, milletvekili yerine cumhurbaşkanı yardımcısı olma taleplerine anlam veremediğini ifade ederek,
Yedili Masa'yı kastederek: 'Çoğu beş para etmiyor'
Özel, Yedili Masa’nın seçimi kazanamadığı takdirde partilerin Meclis dışında kalacağını anlatırken, masadaki CHP dışındaki diğer partileri ‘Çoğu beş para etmez’ sözleri ile tanımladı: