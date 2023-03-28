|
Reklam
Reklam
Gündem

Millet İttifakı’nı ‘Beş para etmezler’ ifadeleriyle tanımlayan Özel: “Yedi cumhurbaşkanı yardımcısı felaket olur”

Siyaset Bilimci Soli Özel, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun seçildiği takdirde yedi yardımcısının olmasını ‘felaket’ olarak tanımladı. Muhalefeti yerden yere vuran Özel, Yedili Masa'daki partilerden bahsederken 'Çoğu beş para etmez' ifadelerini kullandı.

11:05 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Araştırmacı yazar Soli Özel muhalefeti yerden yere vurdu

Araştırmacı yazar Soli Özel muhalefeti yerden yere vurdu

Siyaset bilimci ve araştırmacı yazar Soli Özel, CHP’ye yakınlığı ile bilinen ve yabancı vakıflar tarafından fonlanan Medyascope’ta katıldığı programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Muhalif gazeteci Ruşen Çakır'ın 'Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak' sözleri üzerine Özel, 'Bu bir felaket' dedi.

'Meclis'e saygısızlık yapıyorlar'


Özel, Yedili Masa’daki genel başkanların milletvekili adayı olmayarak Meclis’e saygısızlık yaptıklarını ve seçimi kazansalar da ülkeyi parlamenter sisteme döndüreceklerine inanmadığını belirtti.Özel, masadaki genel başkanların Meclis'i küçümsediklerini ima ederek, milletvekili yerine cumhurbaşkanı yardımcısı olma taleplerine anlam veremediğini ifade ederek,

“Ne vadediyor bize Millet İttifakı? Diyorlar ki 'Biz sizi 2 sene içerisinde parlamenter rejime döndüreceğiz.' Parlamenter rejime döndürmeyi birinci siyasi hedefi haline getiren ittifakın, o ittifakı oluşturan partilerin başkanları niye Meclis'te olmayacaklar da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaklar? Biri bana söylesin. O zımnen bize, 'Asıl iktidar orada, biz Meclis'i pek önemsemiyoruz. Meclis el kaldırıp indirenlerin yeridir. Biz de onlara ne yapılması gerektiğini' söylüyor.
Bu Meclis'e saygısızlıktır. Meclis'e bu kadar saygısız olanların da tutup Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceklerine ben inanmam.
Geçirseler de onun neye benzeyeceğini şurada edep dahilinde söylemek istemem. Benim görüşüm bu. Orada, Meclis'te olursunuz ve parlamenter sisteme geçişin yolunu hazırlarsınız”
dedi.



Yedili Masa'yı kastederek: 'Çoğu beş para etmiyor'


Özel, Yedili Masa’nın seçimi kazanamadığı takdirde partilerin Meclis dışında kalacağını anlatırken, masadaki CHP dışındaki diğer partileri ‘Çoğu beş para etmez’ sözleri ile tanımladı:

“Kaybettiler diyelim, ne olacak? Seçilemedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şu oldu ya da bu oldu. Seçilemedi.
Hepsi Meclis dışında kalacaklar. O partiler kalacak mı? Zaten beş para etmiyor çoğu.
Alayını toplasanız bir CHP etmiyor. O zaman hani parlamenter sistem önerisi falan ne olacak? Ya Meral Hanım'ın Fatih Altaylı'ya söylediği, 'Biz orada olacağız' sözleri. Ya mantığı yok ki bunun. Parlamenter sisteme dönecek olanlar, partilerinin başında parlamentoda yer alır.”


#Millet İttifakı
#Soli Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Altılı Masa
#Yedili Masa
34 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.