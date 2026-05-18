‘Milli Aile Haftası’nda 81 ilde aile programları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak “Milli Aile Haftası”nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Kurban Bayramı vesilesiyle bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta kapsamında, Türkiye genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli programlar düzenlenecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri ekipleri de huzurevleri, çocuk evleri ve çocuk evi siteleri gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşların yanı sıra engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu aileler ile evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunacak.
Ziyaretlerde, Bakanlığın hizmet modelleri arasında yer alan aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, koruyucu aile, evlat edinme, ALO 183 hizmetlerine ilişkin bilgi verilecek. “Üç Kuşak Bir Sofra” buluşmaları kapsamında aynı aileden üç kuşağı bir araya getiren bayram sofraları kurulacak.