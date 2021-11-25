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ANKARA

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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Haber Merkezi AA
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Milli Güvenlik Toplantısı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.50'de başladı.

İç ve dış güvenlik önlemlerinin değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama ile alınan kararlar duyurulacak.

Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik yurt içi ve dışında yapılan operasyonlarındaki son durum ele alınacak.

Terörle mücadele ele alınacak

Sahadan gelen istihbarat raporları doğrultusunda yeni operasyonlar masaya yatırılacak.

Bölgesel gelişmeler başlığında Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanmaları başta olmak üzere sahadaki son durum görüşülecek.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum Kesimi'nin provakatif adımları karşısında atılacak adımlar ele alınacak.

Afganistan, Libya ve Karabağ'daki son durum değerlendirilecek.

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