Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li teröristin de Nusaybin’deki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/xBL9iww9OE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2020

GÜNDEM Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu

GÜNDEM Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu