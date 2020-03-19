Gündem Milli Savunma Bakanlığı açıkladı 3 terörist daha teslim oldu
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 3 terörist daha teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist Silopi'de Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan bir terörist Nusaybin’de teslim oldu

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı teröristin Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li teröristin de Nusaybin’deki hudut karakollarına teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanlığı: 3 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor: 2 terörist daha teslim oldu

Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu: Jandarmadan PKK'ya ikna darbesi
GÜNDEM
Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu: Jandarmadan PKK'ya ikna darbesi
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