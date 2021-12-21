Gündem MSBnın Kanlı Noel paylaşımı Vahşice katledilen Kıbrıs Türkünü unutmadık
POLİTİKA

MSB'nın 'Kanlı Noel' paylaşımı: Vahşice katledilen Kıbrıs Türkü'nü unutmadık

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te Rum EOKA terör örgütü militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen katliamın 58'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Milli Savunma Bakanlığının Kanlı Noel paylaşımı: Kanlı Noelde barbarca ve vahşice katledilen Kıbrıs Türkünü unutmadık
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Kanlı Noel" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs tarihine 'Kanlı Noel' olarak geçen 21 Aralık saldırılarında şehit olan 364 Kıbrıs Türkü için anma mesajı yayımladı.
Bakanlık Twitter hesabından, Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te Rum EOKA terör örgütü militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı ve tarihe 'Kanlı Noel' olarak geçen katliamın 58'inci yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

58 yıl önce Kıbrıs'ta insanlık katledildi

Mesajda, "Kanlı Noel’in yıl dönümünde Rum terör örgütü EOKA tarafından şehit edilen Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, barbarca ve vahşice cinayetlerle insanlık suçu işleyenleri lanetliyoruz" denildi. Paylaşılan görselde ise, 58 yıl önce EOKA tarafından Kıbrıs Türklerine yönelik planlı ve vahşice saldırılar başlatıldığı belirtilerek, "58 yıl önce Kıbrıs'ta insanlık katledildi. Kanlı Noel'de barbarca ve vahşice katledilen Kıbrıs Türkü'nü unutmadık" ifadelerine yer verildi.

Kanlı Noel
HAYAT
Kanlı Noel

KKTC'den 'ırkçı ve küstah' açıklamalar yapan Rum Başpiskoposa sert tepki
DÜNYA
KKTC'den 'ırkçı ve küstah' açıklamalar yapan Rum Başpiskoposa sert tepki

Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'tan küstah sözler: Kıbrıs Türkleri ve Rumlar eşit haklara sahip olamaz
GÜNDEM
Rum Başpiskopos II. Hrisostomos'tan küstah sözler: Kıbrıs Türkleri ve Rumlar eşit haklara sahip olamaz
Üzerindeki yazı dikkat çekti

Üzerindeki yazı dikkat çekti

Karabük'te tarihi eser niteliğinde yılan derisi ele geçirildi.
Yeni fiyatlar yükleniyor...

Yeni fiyatlar yükleniyor...

​Kurdaki düşüş sonrası otomobil markaları da harekete geçti.
Memur-Senden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgine ziyaret: Ek zam talebini görüştük

Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş yolda.

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

​Nefroloji uzmanından önemli detaylar.

Erdoğan, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

TOGG yeni logosuyla görücüye çıkıyor.
Bir anda hayatları değişti

Bir anda hayatları değişti

​Burada 30 yıldır hayvancılık yapılmıyordu...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.