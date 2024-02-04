MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
- Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.
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30 dakika önce