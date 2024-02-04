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MSB duyurdu: 5 PKK'lı terörist sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
11:58 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 12:04 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;
  • Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız.



#MSB
#Irak
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Hakurk
#Pençe-Kilit
30 dakika önce
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