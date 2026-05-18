Muhaliflerde kurultay hareketliliği

Uğur Duyan
04:0018/05/2026, Pazartesi
Özgür Özel.
CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları ve peş peşe gelen krizlerin ardından parti içi muhalefet 'olağanüstü kurultay' için harekete geçti. Genel Merkez’in ise delegasyon gücüne güvenerek “İstediklerini yapsınlar” diyerek rest çektiği öne sürülüyor.

CHP’li belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve peş peşe gelen tartışmaların ardından parti içinde kurultay sesleri yükselmeye başladı. Yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki süreçler ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası CHP kulislerinde 'olağanüstü kurultay' sesleri yükseldi.

YÖNETİM ZAFİYETİ VAR

TBMM kulislerinde konuşulanlara göre parti içindeki muhalif gruplar, yaşanan gelişmelerin ardından kurultay talebini daha yüksek sesle dile getirmeye hazırlanıyor. Parti yönetiminin belediyelere yönelik iddialar ve kriz başlıkları karşısında etkisiz kaldığını savunan bazı isimler, mevcut tabloyu "yönetim zafiyeti" olarak yorumluyor.

İSTEDİKLERİNİ YAPSINLAR

Genel Merkez cephesinin ise kurultay tartışmalarına mesafeli olduğu öğrenildi. CHP Genel Başkan Özgür Özel’e yakın kaynaklar, delegasyon üzerindeki etkilerine güvendiklerini belirterek, "İstediklerini yapsınlar" tavrı sergiliyor. Parti yönetimine yakın isimler, olası bir kurultay sürecinde mevcut yönetimin delegeler nezdinde güçlü olduğunu savunuyor.



