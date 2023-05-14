Muharip gazilere yeni hizmet binası

Daha önce Anakent İş Merkezi içerisinde yer alan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi’ne Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yeni hizmet binası için açılış töreni düzenlendi. Adnan Kahveci Parkı içerisinde inşa edilen yeni hizmet binasının açılış programına Ticaret Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Samsun Milletvekili ve Milletvekili Adayı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Beyazıt Yumuk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, gaziler ve yakınları katıldı.

Açılış programında konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gazilerimizin ben de ayrı bir yeri var. ‘Gazilerimiz için en güzel yer neresi’ dedik ve burada karar kıldık. Burayla ilgili gerekli düzenlemeyi yaptık. Buranın peyzajını da tamamen gazilerimize göre düzenledik. Kurtuluşa giden ilk adımın atıldığı, kurtuluş meşalesinin yandığı bu şehrin en güzel yerini gazilerimize tahsis ettik” şeklinde konuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Samsun Milletvekili Adayı Çiğdem Karaaslan da her zaman gazilerin yanında oldukları mesajını verdiler.