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Müsilaj balıkçılara ağ attırmıyor

Müsilaj balıkçılara ağ attırmıyor

04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
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Marmara Denizi'ndeki müsilaj, balıkçılara ağ attırmıyor. Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinden avlanmak üzere denize açılan balıkçılar, ağlarına yapışan müsilaj nedeniyle zor anlar yaşıyor. Balıkçılar, müsilaj yüzünden avlanamadıklarını ve ağlarının zarar gördüğünü belirtiyor. 70 yıllık balıkçı Aydın Şengül, “Bu seneyle birlikte ikinci kez müsilajla karşı karşıyayız. Müsilajdan dolayı ağlar yırtıldı. Müsilajdan dolayı balık Marmara'ya hiç girmedi. Balık Karadeniz'de kaldı. Palamut, lüfer devamlı Karadeniz'de kaldı. Marmara Denizi bitmiş durumda. 3 aydır balığa çıkamıyoruz" diye konuştu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, bir anönce gerekli adımların atılmasının şart olduğunu söyledi.



#Müsilaj
#Marmara Denizi
#Tekirdağ

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