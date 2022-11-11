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BİTLİS

Mustafa’ya veda: Başıboş köpek onu hayattan kopardı

Bitlis’te köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra kuduz olan ve kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mustafa Erçetin gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mustafa’ya veda: Başıboş köpek onu hayattan kopardı
Mustafa Erçetin gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Mustafa Erçetin için ağladı... Köpek saldırısına uğradıktan sonra kuduz olduğu anlaşılıp, tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in cenazesi dün toprağa verildi.

Mustafa Erçetin
Mustafa Erçetin

BAŞIBOŞ KÖPEKLER SALDIRDI

Adilcevaz ilçesi Göldüzü köyünde oturan Mustafa Erçetin ile Polat Ergün (10), 2 ay önce başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bitlis Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk, 21 Ekim'de kuduz şüphesiyle Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Erçetin'e kuduz teşhisi koyulurken, Ergün'de olumsuz bir duruma rastlanmadı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mustafa Erçetin, önceki gün hayatını kaybetti.

Mezarlıkta sinir krizi geçiren anne Çiğdem Erçetin’e sağlık ekipleri müdahale etti.
Mezarlıkta sinir krizi geçiren anne Çiğdem Erçetin’e sağlık ekipleri müdahale etti.

DUALAR EDİLDİ

Mustafa Erçetin'in cenazesi dün sabah ailesine teslim edildi. Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen cenaze, yakınları tarafından alınarak Adilcevaz Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Göldüzü köyüne götürüldü. Genç yaşta hayata veda eden Erçetin'in cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi. Mezarlıkta sinir krizi geçiren annesi Çiğdem Erçetin ile aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale etti. Cenazeye Kaymakam İsmail Demir, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve köylüler katıldı.

EVLADIMIZI KAYBETTİK

Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde kuduz tanısıyla tedavi gören 10 yaşındaki hasta, tüm müdahalelere rağmen (9 Kasım) öğleden önce hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bülent Cengiz, "Aşıyla önlenebilecek bir hastalıktan dolayı bir evladımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerindeyiz" diye konuştu.

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