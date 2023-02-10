O iyiliği unutmadık: Liderler Türkiye için seferber

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken, Tayvan, Gürcistan, Japonya, Özbekistan Kırgızistan ve dünyanın farklı bölgelerinden depremzedelere maddi manevi destek mesajları devam ediyor. Birçok ülkede hükümet üyeleri ve milletvekilleri, halkın başlattığı kampanyalara ek olarak, depremzedeler için kişisel bağışta bulunuyor.

Tayvan lideri Tsai Ing- wen, Türkiye’nin Taipei Büyükelçiliği’nde hatıra defterini imzaladı.

Tayvan lideri maaşını bağışladı

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve üst düzey hükümet yetkililerinin, bir maaşlarını, depremin ardından yürütülen afet çalışmalarına destek için bağışlayacağı bildirildi. Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tsai'nin yanı sıra, Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, Başbakan Chen Chien-jen ve Başbakan Yardımcısı Cheng Wen-tsan de bir maaşlarını afet yardımına bağışlamayı taahhüt etti. Tayvan hükümeti daha önce 2 milyon dolar nakit yardımda bulunurken, Tayvan halkı da hükümetin bağış için açtığı hesaplara şu ana dek 340 bin dolardan fazla katkı sağladı. Tayvan lideri Tsai, Türkiye'ye ulaşan ilk ekiple yaptığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin, 1999'da yaşanan depremde Tayvan'a arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke olduğuna dikkati çekerek "20 yıl önce, (Tayvan depreminde), Türkiye bize ilk yardım elini uzatan ülke oldu. Şimdi biz bu iyiliğe karşılık veriyoruz." dedi.

Japonya yardımları artırıyor

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, çarşamba günü meclis oturumunda yaptığı konuşmasında, Türkiye’de depremden etkilenen bölgeler için yardımı artıracağını açıkladı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kişida, depremin boyutuna ilişkin bilgi toplamayı sürdüreceklerini ve yerel halkın ihtiyaçlarına göre yardımları artırmayı değerlendirdiklerini söyledi. Hükümet sözcüsü Hirokazu Matsuno ise, Japonya’nın depremden etkilenen Suriye’ye de yardım göndermeyi planladığını söyledi.

Narendra Modi

Modi duygulandı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan Halk Partisi'nin meclis toplantısında depremlerle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşadı. Ülkenin Gucarat eyaletinde 2001'de meydana gelen depremi hatırlatan Modi, orada da Türkiye'dekine benzer bir yıkıma şahit olduğunu söyledi. Hindistan'ın Gucarat eyaletinde 26 Ocak 2001'de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 20 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Tüm kalbimizle yanınızdayız

Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Lider Zirvesi öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Tüm kalbimizle Türkiye’nin yanındayız." dedi. Avrupa’nın Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerin acılarını hissettiğini belirten Scholz, “En sevdiklerini kaybeden yakınların ve dostların yanındayız. Tüm kalbimizle Türkiye’nin de yanındayız. Hızlı şekilde buraya yardım organize edilmesi için her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

Joe Biden

‘Yüz yılın depremi’

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetine işaret ederek, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en kötü depremlerden biri" dedi. Wisconsin’de konuşan Biden, Amerikan halkının düşünce ve dualarının Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenlerle birlikte olduğunu söyleyerek, "Bu, 100 yılı aşkın bir süredir bölgede yaşanan en kötü depremlerden biri." ifadesini kullandı.

Gürcistan Meclisi’nde bağış çağrısı

Gürcistan Meclis Başkanı Şalva Papuaşvili, milletvekillerine Türkiye’ye yardım çağrısında bulundu. Papuaşvili, “Gürcistan Parlamentosu’nda özel bir banka hesabı açıldı. Bütün milletvekillerini bu hayır etkinliğine katılmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Pakistan yardım fonu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in talimatıyla depremler nedeniyle mağdur olan afetzedeler için yardım fonu oluşturuldu. Bakanlar Kurulu’nun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının yardım fonuna bağışlanmasına karar verildi. Başbakan Şerif, 2022'deki sel felaketinde Türkiye'nin ülkesine yardım konusunda başı çektiğini anımsatarak, "Pakistan milleti bu zor zamanda Türk kardeşlerini yalnız bırakmayacak." açıklamasını yaptı. Hayırseverlere Türkiye için destek çağrısında bulunan Şerif, dayanışma göstermek ve deprem bölgelerini ziyaret etmek için yarın Türkiye'ye gideceğini kaydetti.

Polonya’dan sahra hastanesi

Polonya, sahra hastanesi kurmak üzere doktor, hemşire ve sağlık görevlilerinden oluşan askeri birliği Türkiye’ye gönderdi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, “Depremzedelere yardım için sağlıkçılardan oluşan bir askeri birlik bugün Türkiye’de faaliyete başlayacak. Müttefikimiz Türkiye ile dayanışmamızı daha da güçlendiriyoruz. Bugün, birliğimiz sahra hastanesini kurabilecek duruma gelmiş olur. Sahra hastanesinin yeri Türk yetkililer tarafından tayin edilecek” dedi.



