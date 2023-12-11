O sevinç başına iş açtı

Kurultay yarışında Özgür Özel’in kazanmasını kutlarken yaptığı sevinç gösterisi CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın başını ağrıtıyor.

4 Kasım’da gerçekleştirilen 38. Olağan Kongresi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı Özgür Özel’in seçilmesinin ardından Başarır, büyük sevinç yaşamıştı. Bu sevinç, partide eleştirilere neden olmuş ve Başarır’ın istifa etmesi dillendirilmişti.

HATANIN ÖZRÜ İSTİFADIR

Başarır’ın görevi bırakmasını Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin yanı sıra Özgür Özel’e yakın isimler de istiyor. Değişmesini isteyenler, “Sevinç çok abartılıydı” derken Başarır’ın ise yakın çevresine “Bana çok yükleniyorlar” siteminde bulunduğu öğrenildi. Başarır’ın sevincini değerlendiren bir vekil “Bazı hataların yaptırımı olur. Bu hatanın özrü de istifadır” dedi.

TELEFONLARA ÇIKMIYOR

Başarır’ın, Kemal Kılıçdaroğlu’nu randevu almak için aradığı ancak telefonlarını açmadığı iddia edildi. Başarır’ın randevu talep ettiği randevu ile alakalı da şimdilik bir dönüş olmadığı kaydedildi.











