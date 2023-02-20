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Öğrenciler depremzedeler için çalışıyor: Dört günde 100 soba ürettiler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için soba üretti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
20:03 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Meslek Lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretti, Arşiv.

Meslek Lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretti, Arşiv.

Bitlis'te öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için soba üretti.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatları üzerine, Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Bölümü öğretmen ve öğrencileri, depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için çalışma başlattı.

  • İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 4 günde tamamlanan 100 soba, deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandı.

Metal teknolojisi öğretmeni Muhsin Tunç, ülkenin büyük bir afet yaşadığını ve zor bir dönemden geçtiklerini söyledi.

İnsanların yaralarının sarılması için herkesin seferber olduğunu aktaran Tunç, şöyle konuştu:

"Milletimize çok geçmiş olsun. Deprem bölgesine gönderilmesi için, soba üretmeye karar verdik. Bu konuda Bakanlığımızın da talimatı var. Öğrencilerimizle çalışmalara başladık. Sağ olsun esnaf arkadaşlarımız da bize yardımcı oldu. Şimdiye kadar 100 soba ürettik. Şu an bir esnaf atölyesindeyiz. Okulumuzdaki atölyemizde de çalışmalar var. Daha hızlı üretim yapmak için aynı anda burayı da kullanıyoruz. Bu konuda bize destek sağlayan esnaf kardeşlerimiz bize atölyelerini açtı. İlk etapta 100 soba ürettik ve ihtiyaç durumuna göre üretime devam edeceğiz." diye onuştu.



#Bitlis
#Pazarcık Depremi
#Meslek Lisesi Öğrencileri
#Soba ürettiler
1 saat önce
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Öğrenciler depremzedeler için çalışıyor: Dört günde 100 soba ürettiler
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