Öğrenciler depremzedeler için çalışıyor: Dört günde 100 soba ürettiler

"Milletimize çok geçmiş olsun. Deprem bölgesine gönderilmesi için, soba üretmeye karar verdik. Bu konuda Bakanlığımızın da talimatı var. Öğrencilerimizle çalışmalara başladık. Sağ olsun esnaf arkadaşlarımız da bize yardımcı oldu. Şimdiye kadar 100 soba ürettik. Şu an bir esnaf atölyesindeyiz. Okulumuzdaki atölyemizde de çalışmalar var. Daha hızlı üretim yapmak için aynı anda burayı da kullanıyoruz. Bu konuda bize destek sağlayan esnaf kardeşlerimiz bize atölyelerini açtı. İlk etapta 100 soba ürettik ve ihtiyaç durumuna göre üretime devam edeceğiz." diye onuştu.