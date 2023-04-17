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Okumanın yaşı yok: Bitlis'te 72 yaşındaki kadın okuma yazma öğreniyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kursa katılan 72 yaşındaki Gülendam Ural, okuma, yazma öğreniyor. Kurstaki usta öğreticilerden ders aldığını anlatan Ural, çocukluğunda yaşadığı yerde okul olmadığı için okuma yazma öğrenemediğini belirtti.

18:32 . 17/04/2023 Pazartesi
AA
72 yaşındaki Gülendam Ural, okuma yazma öğreniyor.

72 yaşındaki Gülendam Ural, okuma yazma öğreniyor.

Bitlis'te 72 yaşındaki kadın okur yazar olmak için kursa gidiyor. Tatvan ilçesinde yaşayan yedi çocuk annesi Gülendam Ural, hastaneye gittiğinde tabelalardaki yazıları okuyamadığı ve telefon kullanmakta zorluk çektiği için okuma yazma kursuna katılmaya karar verdiğini söyledi.

Kurstaki usta öğreticilerden ders aldığını anlatan Ural, çocukluğunda yaşadığı yerde okul olmadığı için okuma yazma öğrenemediğini belirtti.

  • Gençliğinde de okuma yazma öğrenecek imkanının olmadığını belirten Ural, şöyle konuştu:

"72 yaşındayım, buraya 2 ay oldu geliyorum. Allah'a şükür şu an öğreniyorum. Hastaneye gittiğim zaman kapı yazılarını okuyamazdım, telefonumu önceden açmayı bilmezdim. Ben de okuma yazma kursuna gelmeye karar verdim. 4'ü erkek, 3'ü kız 7 çocuğum var. Çocuklarımdan biri imam, biri üniversitede akademisyen, kızlarım da öğretmen oldu. Ben de burada okuma yazmayı öğreniyorum."

Kursta katılan 33 yaşındaki 3 çocuk annesi Sabiha Altan da birçok konuda okuma yazma bilmediği için sıkıntı yaşadığını, bu nedenle kursa katıldığını bildirdi.

Usta öğretici Engin Yakıt ise kursun kadınlara yönelik olduğunu ve şu anda kadınlardan ilgi gördüğünü söyledi.

Ders kademelerinin modüle göre değiştiğini anlatan Yakıt, "Birinci kademe modülümüz yaklaşık 160 saat ve 3 ay sürüyor. İkinci kademe modülümüz daha ağır geçiyor. Çünkü sadece okuma yazma ve Türkçe değil. Yanında sosyal bilgiler ile matematik bilgisi derslerini de işliyorlar. Bu da 5 ay sürüyor. Çoğu öğrencilerimizin okuma yazması hiç yoktu ve yaş ortalaması 60-70 civarında. Genç olanlar da var. Onlar da ev işleri ya da çocukları ile ilgilenmekten okuma ve yazmalarını geliştirememiş. Açık öğretime de devam etmek için belge almak istiyorlar."



#Bitlis
#Gülendam Ural
#Eğitim
#Öğretim
#Okumak
1 saat önce
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