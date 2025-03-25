Olağanüstü Kurultay’a da ‘Savaş’ açtı: Genel Başkanlık Kemal Kılıçdaroğlu’na verilsin

Ek dilekçe sunan Savaş, CHP kurultayının iptal edilmesini, yeni kurultay kararının durdurulmasını ve Özgür Özel yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de göreve dönmesi gerektiğini aktardı.