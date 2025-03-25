Olağanüstü Kurultay’a da ‘Savaş’ açtı: Genel Başkanlık Kemal Kılıçdaroğlu’na verilsin

CHP’nin şaibeli kurultayının iptali için dava açan Lütfü Savaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ek dilekçe verdi. Mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılmasını isteyen Savaş, Kılıçdaroğlu’nun da göreve iadesini talep etti.
Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbarın ardından dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Ocak ayında da soruşturma başlatılmıştı. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun devre dışı bırakıldığı ve Özgür Özel'in kazandığı kurultayın şaibeli olduğu iddia edilmişti. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde CHP 38. Olağan Kurultayının iptali için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açmıştı.