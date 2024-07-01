|
Gündem

Ordu'ya gezmeye gelen Alman vatandaşı Priamo Müslüman oldu: 'Arman' adını aldı

Ordu'ya gezmek için gelen Alman vatandaşı Angelo Priamo, Müslüman oldu. Almanya'da yaşayan Türk arkadaşlarıyla Altınordu ilçesine gelen Priamo, İslam dininden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi. İl Müftülüğünce düzenlenen ihtida töreninde Müftü İsmail Çiçek, Priamo'ya İslamiyet hakkında bilgi verdi. "Arman" adını alan Priamo, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

17:48 - 1/07/2024 Pazartesi
AA
"Arman" adını alan Priamo, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.
"Arman" adını alan Priamo, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Ordu'ya gezmek için gelen Alman vatandaşı Angelo Priamo, Müslüman oldu.

Almanya'da yaşayan Türk arkadaşlarıyla Altınordu ilçesine gelen Priamo, İslam dininden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

İl Müftülüğünce düzenlenen ihtida töreninde Müftü İsmail Çiçek, Priamo'ya İslamiyet hakkında bilgi verdi.

"Arman" adını alan Priamo, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu.

Priamo'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim veren Müftü Çiçek, "Müslüman olan kardeşimizi tebrik ediyorum, Rabb'im yeni hayatında rızasına uygun yaşam sürdürmeyi nasip etsin." dedi.
#Angelo Priamo
#Müslüman
#İsmail Çiçek
#Priamo
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kadıköy Anadolu Lisesi LGS yüzdelik dilimi 2024 taban puanı