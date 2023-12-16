Öz-Orman İş Sendikası Troy karta geçti

Öz-Orman İş Sendikası Genel Merkezinde basın mensupları ile bir araya gelen Aslan gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.





İŞÇİYEDE ZAM VERİLSİN

Seçim vaatleri arasında olan memura seyyanen 8 bin liralık zammın bu yıl işçileri de kapsaması gerektiğini düşündüklerini kaydeden Aslan, “30 bin lirayı aşması beklenen memur maaşının, işçileri de kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Memur ve işçi arasındaki makasın açılmaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.





KAMUOYU 17 BİN LİRAYI SATIN ALDI

Asgari ücrette kamuoyunun 17 bin lirayı satın aldığını vurgulayan Arslan “17 bin liranın altındaki herhangi bir rakam, 16 bin 999 lira da olsa mutlu etmeyecek. 17 bin liranın üzerindeki herhangi bir rakamın da kabul edileceği kanaatindeyim” açıklamasında bulundu.





BOYKOT KARARINI OLUMLU BULUYORUZ

Yerli ve milli ödeme yöntemi olan TROY kart sistemine Öz-Orman İş Sendikası olarak geçtiklerini belirten Aslan, “İsrail’e yönelik atılan boykot adımlarının Dünya Sivil Toplum örgütleri açısından da ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Filistin için bir olmaya, birlikte adım atmaya davet ediyoruz. Bizler atılan boykot adımlarını olumlu bulduğumuzu, yerli ve milli adımların daha da genişletilmesi gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyoruz. Öz Orman olarak TROY bankacılık sistemi başta olmak üzere yerli adımları attığımızı da buradan belirtmek istiyorum” dedi.





ORMANA YENİ İŞÇİ TALEBİ

Orman işçisinin yetersiz olduğunu kaydeden Aslan, “yeni taleplerimiz arasında olan yeni işçi alımının olumlu karşılandığını, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntılı dönemi de dikkate alarak daha en az 10 bin işçiye ihtiyaç var. Ama bu 7 bin 500 işçi alınırsa da bizi rahatlatır düşüncesiyle talep edildi.” dedi.











