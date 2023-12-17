Özel arada kaldı: Denge arıyor

CHP’de Özel ve Kılıçdaroğlu ekipleri yerel seçimler için kıyasıya mücadele verirken yapılan hamleler de sorgulanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun adamı Ahmet Akın’ı Balıkesir’de aday göstermesi, “Kılıçdaroğlu’na sus payı mı verdi?” sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan Özel’in İmamoğlu etkisini kırmak için de mücadele verdiği, İstanbul’da bazı ismi adaylık için geçen bazı isimlerin aday gösterilmeyeceği belirtiliyor.





KULİSLER BAŞLADI

Özel’in böyle bir hamle yapması durumunda, “İmamoğlu’na gözdağı mı vermek istiyor?” sorusunun gündeme geleceği belirtiliyor. CHP’de yaşanılan Genel Başkan değişikliğinin ardından PM, MYK ve TBMM Grubu’nda kendisine yakın isimlerin yer almasını sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “gölge genel başkan” olduğu iddia edilmişti. Bu olayların ardından İmamoğlu, yerel seçimlerde de kendi isimlerini aday yapmak için kulislere başladı.





SADECE BAZI YERLERLE SINIRLI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığı dönemimde en yakın isimlerden biri olan ve çeşitli genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Ahmet Akın’ı aday göstermesi, “Kılıçdaroğlu’na sus payı mı verdi?” sorusunu akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin aday olamayacağı gibi iddiaların asılsız olduğunu kaydeden Özel’e yakın isimler, “Bazı yerlerde aday gösterebiliriz ama bazı yerlerde mevcutta belediye başkanı bile olsa Kemal Bey’e yakın isimleri değiştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.





ÇERÇİOĞLU İZMİR İÇİN GÜNDEMDE

Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerin adaylığının ilanından sonra gözler İmamoğlu’nun adaylarına çevrildi. İmamoğlu etkisini kırmak için her yerde ona yakın isimleri aday gösterilmeyeceği kaydedilirken Özel’in bu hamlesi gözdağı olarak nitelendiriliyor. İmamoğlu’nun değişim beklenen İzmir, Muğla ve Tekirdağ’da da kendisine yakın isimlerin aday olması için kulis yaptığı iddia edildi. Özel’in bu hamleye karşı Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim olan Özlem Çerçioğlu’nu İzmir’den aday gösterebileceği belirtiliyor. Özel’in İmamoğlu’nun adayı olduğu kaydedilen, Buğra Gökçe’yi de bu hamle ile pasifize edeceği belirtiliyor.



