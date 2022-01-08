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İSTANBUL

Özel çocuklar iş hayatına hazırlanıyor

Kadıköy’deki Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu 6 farklı atölye ile öğrencilerini iş hayatına hazırlıyor. Çamura, mobilyaya, resime, yiyeceklere şekil veren öğrencilerin davranış biçimlerini de öğretmenleri şekillendiriyor. Çocuklara ‘kündekari sanatı’ bile öğretiliyor. Öğrencilerden Doğukan Açık, okul bittikten sonra dimdik bir hayat sürebilmek için çalışacağını söylüyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Özel çocuklar iş hayatına hazırlanıyor
Okulda öğrencilere yiyecek içecek dersleri de veriliyor.

Kadıköy’deki Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu, 6 farklı atölyesi ile özel çocukları hayata hazırlıyor. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan 75 öğrencisi ile lise düzeyinde faaliyet gösteren okul, verdiği eğitimler sayesinde çocukların davranış biçimlerini şekilendiriyor ve onları sevdikleri hobi ya da mesleklere yönlendiriyor. Aynı zamanda İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi’yle ortak proje geliştiren okul, çocuklara ‘kündekâri sanatı’nı da öğretiyor.

Mobilya Atölyesi
Mobilya Atölyesi

BİRLİKTE YAŞAMAYI ÖĞRENİYORLAR

Biz de özel çocuklar ve öğretmenleriyle mobilya atölyesinde buluşarak proje hakkında bilgi edindik. Her iki okuldan 12’şer öğrencinin eğitimlere katıldığını belirten Okul Müdürü Zafer Güvenç, özel çocukların diğer çocuklarla birlikte vakit geçirmesinin yarar sağladığını, birlikte yaşamayı öğrendiklerini söylüyor. Mobilya atölyesinde konuştuğumuz özel çocuk Aslı Dündar da bu projeyle iletişim, arkadaşlık ve dostuk’ öğrendiğini ifade ediyor. İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Nehir Kekeç ise “Bu tip projeler beni rahatlatıyor, yeni şeyler öğrenip yeni insanlar tanıyorum” diyor.

Seramik Atölyesi
Seramik Atölyesi

ÖZGÜVEN KAZANIYORLAR

Seramik atölyesinde eğitim veren öğretmen Güner Karabağ, çocukların zaman içinde çamurdan şekil verebilir hale geldiklerini söylüyor. Öğretmenler bu atölyelerde çocukların davranış biçimlerinin de şekillendiğini belirtiyor. Resim atölyesine katılan çocukların iç dünyasını yansıtabildiğini kaydeden Resim Öğretmeni Elif İşgüden de “Bu kazanımların çocukların hayatına maddi manevi katkı sunacak şartlara dönüşmesini arzuluyoruz.” diyor.

Resim Atölyesi
Resim Atölyesi

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Anıl Ilgın, “Biz çocuklarla birlikte reçel, kurabiye yapmaya başladık. Her gün yeni şeyler öğrendiklerini görmek inanılmaz bir his. Biz meslek okuluyuz, 3 yıl içinde çocukları iş hayatına hazırlıyoruz. Okul bittiğinde ben iş yapabilirim özgüvenine sahip olmalarını istiyoruz.” diyor. 7 yaşından sonra görme yetisini kaybeden Doğukan Açık da dimdik bir hayat sürebilmek için çalışacağından bahsederek şöyle konuşuyor: “Hiçbir yerde görmediğim sosyal ortamı bu okulda gördüm, Okul sonrasına kendimi hazırlamaya çalışıyorum.”

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