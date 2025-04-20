Özel hastanelere yeni düzenleme

Sağlıklı Bakanlığı, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’i güncelleyerek işletme ve hizmet sunum standartlarını yükselten bir dizi düzenlemeye imza attı. Yenilenen Yönetmelik ile tıp merkezleri, poliklinikler, muayenehaneler ve tüm özel sağlık kuruluşlarında sunulan sağlık hizmetleri konusunda kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirildi.





TÜSKA BELGESİ ZORUNLU

Tıp merkezlerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nden (TÜSKA) akreditasyon belgesi alması zorunlu tutuldu. Bu belgeyi almayan merkezler, hastaların görebileceği bir alana “Bu tıp merkezinin TÜSKA akreditasyon belgesi yoktur” ibaresini taşıyan bir tabela asmakla yükümlü. Tıp merkezi bünyesinde açılacak doğum ünitelerine yönelik yeni kriterler belirlendi. Kayıtlar ve arşivler için, günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, elektronik kayıt ve bildirim zorunluluğu getirildi.





KADRO VE UZMANLIK ŞARTLARI

Tıp merkezleri en az beş uzman doktorla, poliklinikler ise en az iki doktor ile faaliyet gösterebilecek. Ayrıca, tıp merkezlerinde yalnızca belirlenen branşlarda planlama dışı cihaz ve birim eklenmesine izin verilecek. Planlama kapsamında olan tıbbi cihazların eklenmesi ise yasaklandı.





ESTETİK UYGULAMALAR KONTROL ALTINDA

Yeni düzenleme estetik-kozmetik uygulamaların kontrol altına alınmasını da hedefliyor. Tıp merkezi, poliklinik ve muayenehanelerde bu tür uygulamaların yapılabilmesi için yalnızca ilgili alanda eğitim almış, sertifikalı ve yetkin tabipler tarafından gerçekleştirilmesi şartı getirildi.





ACİL HİZMET ZORUNLU

Acil ünitesi açmak isteyen tıp merkezlerinin en az 3000 m2 kapalı alana ve 10 uzman tabip kadrosuna sahip olması gerekiyor. Bu merkezler için ambulans hizmeti sağlama zorunluluğu da getirildi. Acil hizmetin, hastanın ödeme gücüne bakılmaksızın verilmesi, ardından ücret tahsilatının yapılması hükme bağlandı.



