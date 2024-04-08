Özel'den Hatay protestosu

CHP’de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurumlara baskın türü ziyaretleri, halefi Özgür Özel'e örnek oldu. Özgür Özel, Hatay seçimlerinin sonuçlarına ve mazbatanın AK Parti'ye verilmesini protesto için YSK’ya gitti.
Hatay'da CHP'nin itirazları devam ederken İl Seçim Kurulu mazbatayı AK Partili Mehmet Öntürk'e verdi. CHP de itirazlarını Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) taşıdı. Özgür Özel de, mazbatanın Öntürk'e verilmesinin ardından dün YSK'ya giderek, YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştü.
OPERASYON NEDENİYLE KONUŞAMADI
Görüşmenin ardından Özel'in ses telleriyle ilgili geçirdiği operasyon nedeniyle açıklamayı Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Gül Çiftçi ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yaptı. CHP, İl Seçim Kurulu'nun itiraz süreci bitmeden Öntürk'e verilen mazbatanın meşru olmadığını savundu.
YSK itirazları reddetti
YSK, Siirt ile Samsun'un Salıpazarı, Bafra, Vezirköprü ilçeleri ile Mardin'in Dargeçit, Kocaeli'nin Körfez, Şanlıurfa'nın Siverek ve Halfeti, Nevşehir'in Ürgüp ve Adıyaman'ın Besni ilçeleri için 'seçimin yenilenmesi' veya 'oyların yeniden sayılması' başvurularını reddetti. Kütahya'da ise geçersiz oyların yeniden sayılmasının ardından sıralama değişmedi.
DEM’liler olay çıkardı
Bitlis Güroymak'ta izinsiz yürüyüş yapmak isteyen DEM Partililer olay çıkardı. Valilik, DEM Partililerin, “seçim sonuçlarını protesto etmek” amacıyla ilçede basın açıklaması yaptıklarını bildirdi. Sonrasında da Yeniden Refah Partisi üyelerinin İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi önünde toplandığı belirtilen açıklamada, uyarılara rağmen 14 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Olaylarda 5 polis de yaralandı.