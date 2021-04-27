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Gündem Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37'ye yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık, operasyonun görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda bir mağaraya gizlenen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu.

Mağaraya gizlenen PKK'lı 3 terörist böyle etkisiz hale getirildi
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Mağaraya gizlenen PKK'lı 3 terörist böyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Pençe-Yıldırım operasyonuna ait yeni görüntüler yayınladı. MSB paylaştığı videoda 'Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi' ifadelerini kullandı.


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Irak'ın kuzeyindeki hava hücum harekatlarından yeni görüntüler
Irak'ın kuzeyinde 23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, 'Kahraman Komandolarımızın Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları için Irak kuzeyine gerçekleştirdiği hava hücum harekatlarından görüntüler...' ifadeleri kullanıldı.


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