Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avaşin-Basyan bölgesinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda bir mağaraya gizlenen 3 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen toplam PKK’lı terörist sayısı 37 oldu.