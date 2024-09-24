EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Proje çocuk kavgası çıktı

Proje çocuk kavgası çıktı

Mehmet Güney
04:0024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarışın başladığı CHP’de krizler bitmiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki gerginliğe milletvekilleri de dahil oldu. Yavaş’a yakınlığı ile bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, isim vermeden ‘proje çocuk’ göndermesi yaptı. Arslan’ın İmamoğlu’nu mu, Özgür Özel’i mi kastettiği bilinmezken Yavaş, “Kendisine tavsiyem bu tweeti silmesidir” dedi.

2028’deki cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık yarışının şimdiden başladığı CHP’de ‘proje çocuk’ krizi çıktı.

CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan gerilime milletvekilleri de dahil oldu. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen ve İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, X hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

TEK DERDİ KARİYER

“Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el ele olanlar, ‘Mustafa Kemal'in Askeri’ olamaz” diye yazan Arslan, isim vermeden bazı siyasilerin kariyer basamaklarını çıkmak için “'Avrupa başkentlerine kapı araladığını” savundu. Arslan “'Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, ‘Proje Çocuk’ denir, ‘Mustafa Kemal'in Askeri’ denmez”' ifadelerini kullandı.

Yüksel Arslan

GÖNDERME KİME?

Arslan’ın bu sözlerinin asıl muhatabının CHP Genel Başkanı Özgür mi, yoksa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mu olduğu merak ediliyor. Ancak kulislerde mesajın adresi olarak Saraçhane öne çıktı. İmamoğlu’nun ise bu sözlere şimdilik sessiz kalacağı öğrenildi. İmamoğlu’nun yakınında bir isimden açıklama ya da cevap gelmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi’nin şimdilik konuya sessiz kaldığı ve tartışmanın içine girmeyeceği kaydedildi.

‘HEMEN SİL’ UYARISI

Arslan’ın sosyal medya paylaşıma ise Mansur Yavaş tepki gösterdi. Arslan'ın paylaşımını alıntılayan Yavaş, “Bağımsız milletvekili Sayın Arslan’ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu tweeti silmesidir” diye yazdı.

ONU KASTETMEDİM

Arslan ise Yavaş’ın tepkisine rağmen paylaşımını silmezken ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Arslan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Bu paylaşımdan Mansur Bey’in kesinlikle haberi yok. Ben İmamoğlu’nu kastetmedim. Ama öyle anlaşıldığını görüyorum. Ben Mansur Ağabey'e asla zarar vermeyi düşünmem. Ama görünen o ki istemeden de olsa zarar veriyorum. Bu yüzden pazartesi sabah ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı’ndan da ayrılacağım.”

YAVAŞ’IN KARA KUTUSU

Yüksel Arslan ile Ekrem İmamoğlu en son 2024 Paris Olimpiyatları'nda CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul Evi etkinliği ve Kadın Voleybol Milli Takımı’nın karşılaşmasında bir araya gelmişti. Yüksel Arslan, Mansur Yavaş gibi Beypazarlı. Başkentte ikili arasında yıllara dayanan abi-kardeş ilişkisine dikkat çekiliyor. Arslan, Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2019-2023 arasında özel kalem müdürlüğünü yapmıştı. Arslan Yavaş’ın kara kutusu olarak biliniyor.


Mansur Yavaş cephesinin İmamoğlu salvosuna neden olan kare: 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen Zeydan'ı makamında ağırlamıştı

Siyasi çalkantıların bitmek bilmediği CHP'de, isimleri Cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek derinleşiyor. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın sosyal medyadan İmamoğlu'na sert eleştiriler yöneltmesine neden olan fotoğrafın 'PKK sizi tükürüğü ile boğar' diyen DEM'li Abdullah Zeydan ile verilen kare olduğu ileri sürüldü. Arslan X hesabından yaptığı ve gündeme bomba gibi düşen paylaşımda "Terör örgütleriyle, etnik bölücülerle, vatan hainleriyle aynı kareye girenlerin, Atatürk'ün aziz hatırasına ve mücadelesine ihanet ettiği gün gibi ortada" ifadelerini kullanmıştı.

Fitne ateşine bir odun daha! İmamoğlu'ndan Yavaş'a 'Benim yol arkadaşım değildir' göndermesi... İşte krizin perde arkası

CHP'de liderlik hayali kuran İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasındaki sözde 'ağabey-kardeş' ilişkisi derin çatlaklar göstermeye başladı. CHP'de, kurultay günü Yavaş ile İmamoğlu'nu karşı karşıya getiren 'konuşma' krizinde yeni bir perde açıldı. İmamoğlu yaptığı son konuşmada isim vermeden Yavaş'a göndermede bulundu. İmamoğlu, "Zaman, önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman, milletin sorunlarını konuşmaya ve o sorunlara çözüm bulmayı bize emreden bir zamandır. Zaman, hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların, 'Sen benim ayağıma bastın. Sen benim koluma dokundun. Ya da karnıma dirsek attın. Yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim var ise, benim yol arkadaşım da değildir. Nokta" dedi. Yavaş'ın vereceği cevap merak konusu olurken, Ankara kulislerinden edinilen bilgilerle İmamoğlu ve Yavaş krizinin perde arkasını derledik...


#Siyaset
#Politika
#Ekrem İmamoğlu

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DİNİ GÜNLER 2025 TAKVİMİ: Üç aylar, ramazan ayı, kandil geceleri ne zaman, hangi gün?