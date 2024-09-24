Proje çocuk kavgası çıktı

2028’deki cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık yarışının şimdiden başladığı CHP’de ‘proje çocuk’ krizi çıktı.

CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan gerilime milletvekilleri de dahil oldu. Yavaş'a yakınlığıyla bilinen ve İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, X hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

TEK DERDİ KARİYER

“Kurucu iradenin, Atatürk'ün ortaya koyduğu kuruluş ilkelerinin düşmanlarıyla el ele olanlar, ‘Mustafa Kemal'in Askeri’ olamaz” diye yazan Arslan, isim vermeden bazı siyasilerin kariyer basamaklarını çıkmak için “'Avrupa başkentlerine kapı araladığını” savundu. Arslan “'Tek derdi kendi kariyeri ve ona çizilen rotada yürümek olana, ‘Proje Çocuk’ denir, ‘Mustafa Kemal'in Askeri’ denmez”' ifadelerini kullandı.

Yüksel Arslan

GÖNDERME KİME?

Arslan’ın bu sözlerinin asıl muhatabının CHP Genel Başkanı Özgür mi, yoksa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mu olduğu merak ediliyor. Ancak kulislerde mesajın adresi olarak Saraçhane öne çıktı. İmamoğlu’nun ise bu sözlere şimdilik sessiz kalacağı öğrenildi. İmamoğlu’nun yakınında bir isimden açıklama ya da cevap gelmesi bekleniyor. CHP Genel Merkezi’nin şimdilik konuya sessiz kaldığı ve tartışmanın içine girmeyeceği kaydedildi.

‘HEMEN SİL’ UYARISI

Arslan’ın sosyal medya paylaşıma ise Mansur Yavaş tepki gösterdi. Arslan'ın paylaşımını alıntılayan Yavaş, “Bağımsız milletvekili Sayın Arslan’ın bu açıklamalarını ve yayınladığı metni onaylamadığımın bilinmesini isterim. Ayrıca iyi bilinmelidir ki bu tür açıklamalar benim siyaset tarzıma uymamaktadır. Kendisine tavsiyem bu tweeti silmesidir” diye yazdı.

ONU KASTETMEDİM

Arslan ise Yavaş’ın tepkisine rağmen paylaşımını silmezken ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı. Arslan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Bu paylaşımdan Mansur Bey’in kesinlikle haberi yok. Ben İmamoğlu’nu kastetmedim. Ama öyle anlaşıldığını görüyorum. Ben Mansur Ağabey'e asla zarar vermeyi düşünmem. Ama görünen o ki istemeden de olsa zarar veriyorum. Bu yüzden pazartesi sabah ASKİ Spor Kulübü Başkanlığı’ndan da ayrılacağım.”

YAVAŞ’IN KARA KUTUSU

Yüksel Arslan ile Ekrem İmamoğlu en son 2024 Paris Olimpiyatları'nda CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbul Evi etkinliği ve Kadın Voleybol Milli Takımı’nın karşılaşmasında bir araya gelmişti. Yüksel Arslan, Mansur Yavaş gibi Beypazarlı. Başkentte ikili arasında yıllara dayanan abi-kardeş ilişkisine dikkat çekiliyor. Arslan, Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 2019-2023 arasında özel kalem müdürlüğünü yapmıştı. Arslan Yavaş’ın kara kutusu olarak biliniyor.







