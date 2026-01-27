Yeni Şafak
Raporlamada sona geldik

Uğur Duyan
04:0027/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
Francina Armengol Socias, Numan Kurtulmuş.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Francina Armengol Socias ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerin ardından iki meclis başkanı ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, Milli Dayanışma Komisyonu’nun bünyesinde rapor yazım heyetinin çalışmalarında sona gelindiğini ve raporun TBMM’ye sunulacağını söyledi.

TBMM’YE SUNULACAK

Kurtulmuş şunları kaydetti: “5 Ağustos’tan bu yana komisyon olarak 20 toplantı yaptık. Fevkalade önemli müzakereler yapıldı ve raporlama safhasına geçtik. Raporlama aşamasında da baya bir mesafe aldık. Partiler öncelikle hazırladıkları raporları kamuoyuyla paylaştı. Arkasından da bu raporlarda uzlaşılan ya da uzlaşmaya yakın olan alanlar üzerinde son derece titiz ve fevkalade ciddi bir çalışmayı sürdürüyoruz. Son noktaya gelinmiştir. Raporun son bölümünde yer alacak olan somut teklifler TBMM’ye sunulacak ve TBMM takvimi içerisinde bu konu ile ilgili yasal hazırlıkları yaparak Genel Kurula sunacaktır. Komisyon çalışmaları bakımından artık son aşamaya geldik. Bir an evvel bunu bitirmek için tüm arkadaşlarımın samimiyetle gayret ettiklerini de görüyorum.”



