Raporlamada sona geldik

Kurtulmuş şunları kaydetti: “5 Ağustos’tan bu yana komisyon olarak 20 toplantı yaptık. Fevkalade önemli müzakereler yapıldı ve raporlama safhasına geçtik. Raporlama aşamasında da baya bir mesafe aldık. Partiler öncelikle hazırladıkları raporları kamuoyuyla paylaştı. Arkasından da bu raporlarda uzlaşılan ya da uzlaşmaya yakın olan alanlar üzerinde son derece titiz ve fevkalade ciddi bir çalışmayı sürdürüyoruz. Son noktaya gelinmiştir. Raporun son bölümünde yer alacak olan somut teklifler TBMM’ye sunulacak ve TBMM takvimi içerisinde bu konu ile ilgili yasal hazırlıkları yaparak Genel Kurula sunacaktır. Komisyon çalışmaları bakımından artık son aşamaya geldik. Bir an evvel bunu bitirmek için tüm arkadaşlarımın samimiyetle gayret ettiklerini de görüyorum.”