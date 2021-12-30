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Resmi Gazete'de yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi "Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü" kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı "Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü" kurulmasına karar verildi. Ayrıca İstanbul, Eskişehir, Kastamonu ve Adıyaman'da bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak tespit edildi.


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Haber Merkezi AA
Resmi Gazetede yayımlandı: Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulacak ​
Boğaziçi Üniversitesi

Cumhurbaşkanı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü kurulmasına karar verildi.

İstanbul, Eskişehir, Kastamonu ve Adıyaman'da bazı alanlar teknoloji geliştirme bölgesi olarak tespit edilirken, Balıkesir ve Çankırı'da bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme Mahallesinde sınır ve koordinatları belirlenen alan Biruni Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlendi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesinde sınır ve koordinatları gösterilen alan TEKNOGÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu'nun merkez Gölemirler Mahallesindeki alan Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Adıyaman'ın merkez Altınşehir Mahallesindeki alan da Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ADYÜ Teknokent olarak tespit edildi.

Balıkesir ve Çankırı'da bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Yuvarlak Ada ve Kayalık Ada'nın doğal sit alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Çankırı'nın Orta ilçesindeki Sakaeli Köyü Doğal Sit Alanı da koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

Kocaeli ve Erzurum'da acele kamulaştırma kararları

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde "rezerv yapı alanı" olarak belirlenen sahada yer alan bazı taşınmazlar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Topçuoğlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da Gürcükapı Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Niğde'nin merkez ilçe Hıdırlık Mahallesindeki bazı alanlar ise kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak belirlendi.

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