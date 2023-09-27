|
Gündem

Rövanş hazırlığı

CHP’de 38. Olağan Kurultayı için 16 Eylül’de başlayan ve 15 Ekim’de sona erecek il kongrelerinde 33 il geride kaldı. Ortaya çıkan sonuçlara göre genel merkez ile yönetimin hesapları da değişti.

Mehmet Güney
04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Bugüne kadar yapılan kongrelerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinin güçlendiğini gören değişimciler bu durumu tersine döndürmek için arayışlarına hız verdi. 8 Ekim’de İstanbul için yarışın kıyasıya geçmesi beklenirken değişimciler kaybettikleri delege gücünü Antalya, Adana ve Kocaeli’den telafi etmeyi planlıyor. Değişimcilerden bir isim, “Ankara ve İzmir’i kaybettik. Buralarda delege sayısı yüzün üzerinde. Antalya, Adana, Sakarya ve Kocaeli gibi delege sayısının olduğu yerleri kazanarak gücü korumak istiyoruz’’ dedi. Ankara 72, İzmir 56 delege gönderecek. Yarışın çetin geçmesinin beklendiği Adana 30, Antalya 32, Kocaeli 26, Sakarya ise 14 delegeye sahip.


#politika
#CHP
#kurultay
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 GB ücretsiz internette müjdeli haber geldi: 12 ay boyunca verilecek