Rövanş hazırlığı

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Bugüne kadar yapılan kongrelerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun elinin güçlendiğini gören değişimciler bu durumu tersine döndürmek için arayışlarına hız verdi. 8 Ekim’de İstanbul için yarışın kıyasıya geçmesi beklenirken değişimciler kaybettikleri delege gücünü Antalya, Adana ve Kocaeli’den telafi etmeyi planlıyor. Değişimcilerden bir isim, “Ankara ve İzmir’i kaybettik. Buralarda delege sayısı yüzün üzerinde. Antalya, Adana, Sakarya ve Kocaeli gibi delege sayısının olduğu yerleri kazanarak gücü korumak istiyoruz’’ dedi. Ankara 72, İzmir 56 delege gönderecek. Yarışın çetin geçmesinin beklendiği Adana 30, Antalya 32, Kocaeli 26, Sakarya ise 14 delegeye sahip.