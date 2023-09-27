Rövanş hazırlığı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, partisinin 81 ilde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına CHP'den gelen tepkilere sert çıktı. CHP'lilerin "Rabbena hep bana" dediğini vurgulayan Vural, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a da ateş püskürdü. İki ismin cumhurbaşkanı adayı olmaları için yapılan çağrılara kulak asmadıklarını belirten Vural, "İmamoğlu'nun genel başkanlık iddiaları var." dedi. Sözlerinin devamında sesini bir hayli yükselten Vural, iki belediye başkanını kastederek, "Biz bu isimlere mecbur ve mahkum muyuz?" ifadelerini kullandı.